Webcam FullHD 1080p in offerta con questo codice sconto (-50%)

Le webcam sono diventate ormai uno strumento fondamentale, didattica a distanza e smartworking hanno contribuito ad aumentare l’interesse verso queste periferiche USB. Oggi la webcam FullHD di TECKNET si trova in offerta su Amazon a 16,99€, per accedere allo sconto del 50% occorre procedere all’acquisto del prodotto e digitare – nell’apposito campo di testo – il seguente codice promozionale.

A2VZ7GDD

Questa webcam TECKNET si connette al PC via USB e non necessita di alcun software per funzionare correttamente, i driver si installano in automatico e il dispositivo è subito pronto per effettuare conferenze, riunioni o lezioni a distanza. Funziona in maniera ottimale con tutti i principali servizi come Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e molti altri.

Il sensore CMOS integrato sviluppa un segnale video in risoluzione FullHD 1080p, la lente grandangolare consente un’inquadratura ottimale e il sistema di messa a fuoco automatica è in grado di tracciare i volti in tempo reale per ottenere immagini sempre chiare e nitide. La webcam di TECKNET funziona sia con PC Windows che con MacOS, può essere agganciata ad un monitor e la base consente di inclinare l’inquadratura a proprio piacimento.

Attorno all’ottica troviamo una potente luce LED, grazie alla quale è possibile illuminare la scena al meglio, tramite un piccolo tasto touch si regola l’intensità della luce su 3 livelli.

Oggi la webcam FullHD di TECKNET è disponibile in offerta su Amazon a 16,99€, applicando il codice promozionale “A2VZ7GDD” in fase d’acquisto.