Webcam FullHD in offerta a soli 10€ [CODICE SCONTO]

Il marchio ODEC propone la sua webcam FullHD in offerta su Amazon a 10€, allo sconto preapplicato del 15% si aggiunge un coupon del 5% e un ulteriore codice promozionale. Per accedere all'offerta competa occorre collegarsi a questa pagina, selezionare la casella relativa al coupon del 5%, procedere all'acquisto del prodotto e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promo all'interno dell'appostito campo di testo.

WNPG4KWZ

Si tratta di una webcam in grado di collegarsi con PC Windows e Mac ed interfacciarsi con tutti i principali programmi di videochiamate, conferenze e live streaming. Sviluppa un segnale video in risoluzione 1080p a 30 fps, l'ideale per partecipare a riunioni, colloqui, lezioni a distanza ed effettuare trasmissioni online in diretta.

L'ottica è dotata di un piccolo accessorio in plastica che consente di oscurare la webcam e proteggere la privacy, mentre alla base troviamo il classico supporto per agganciare la periferica sul monitor del computer o fissarla ad un treppiede tramite l'attacco a vite sottostante.

Oggi è possibile acquistare la webcam FullHD di ODEC in offerta su Amazon a soli 10€, con spedizione espressa Prime senza costi aggiuntivi.