Webcam FullHD in offerta su Amazon con coupon del 20%

Le webcam sono diventate indispensabili durante il 2020, la didattica a distanza e lo smartworking hanno contribuito ad aumentare vertiginosamente la richiesta di mercato. Oggi sono disponibili all’acquisto molti modelli con caretteristiche e prezzi differenti, la webcam FullHD di Victure va in offerta su Amazon a 23,99€.

Per accedere all’offerta completa occorre selezionare la casella relativa al coupon del 20% e procedere all’acquisto, al momento del pagamento il prezzo iniziale di 30 euro risulterà ridotto di 6 euro.

La webcam in questione si collega a PC e Mac e sviluppa un segnale video in risoluzione 1080p FullHD, ideale per riunioni, conferenze, lezioni a distanza e videochiamate di gruppo. Una volta connessa al PC il dispositivo viene riconosciuto e i driver vengono installati automaticamente, basta poi aprire il programma da utilizzare e selezionare questa Victure come strumento di cattura video.

La webcam è compatibile con tutte le principali piattaforme come Skype, Zoom, Google Meet, Teams e molte altre, integra anche un microfono. L’ottica è installata su un supporto che permette di applicare la webcam ad un monitor, allo schermo di un portatile o di fissarla ad un treppiedi sfruttando la filettatura sottostante.

Oggi la webcam Victure FullHD va in offerta su Amazon a 23,99€, applicando il coupon del 20% in fase d’acquisto. Non manca la spedizione espressa Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.