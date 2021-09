Webcam Logitech, FOLLE sconto (andante con Brio)

C'è chi cerca webcam a basso costo, per banali riprese sporadiche, e chi invece sa quanto importante sia la qualità a prescindere dal contesto. A maggior ragione se la webcam può diventare qualcosa di più, qualcosa di altro, qualcosa in gradi di alzare notevolmente l'asticella fino a diventare narrazione di sé stessi su social media, video YouTube, canali Twitch e molto altro ancora. Laddove serve maggior brio, insomma, serve Logitech Brio. E lo sconto disponibile oggi su Amazon è autentica manna che piove dal cielo.

Il 46% di sconto su una webcam da 259 euro significano ben 119 euro risparmiati, per un costo finale pari a 139,99 euro. Se invece di pagare con carta si ricarica prima della stessa cifra il proprio credito Amazon (qui le istruzioni), allora si possono addirittura risparmiare 6 euro ulteriori e scendere a 133,99 euro.

Logitech Brio, qualità in sconto

Stiamo parlando di una webcam superiore in tutto e per tutto alla media. Risoluzione 4K Ultra HD, HDR, preciso adattamento anche in condizioni di scarsa luminosità, ampio campo visivo (regolabile) e molto altro ancora:

Webcam con frequenza Quadro Iperveloce in HD: Riproduzione di video in 1080p/60 fps per massima ‎fluidità, realismo e velocità; Crea originali slow-motion grazie alla ‎frequenza di quadro iperveloce. […] Ottimizzata per Streaming: Webcam BRIO ‎STREAM senza alcun ‎ritardo per le tue trasmissioni durante i giochi gaming; Videochiamate con immagini estremamente ‎nitide, movimenti fluidi, colori naturali.

Un dettaglio importante è l'attacco standard sulla parte inferiore che rende la webcam ideale tanto per un posizionamento a pinza sul monitor, quanto per un adattamento su treppiede pensato per riprese di altro rango. La specificità delle funzioni per lo streaming rende Brio uno strumento perfetto per chi gestisce canali con trasmissioni in diretta, chi ha a che fare con videoriunioni e chi vuole uno strumento unico per poter gestire più fronti senza sconti sulla qualità.

Gli unici sconti, insomma, sono sul prezzo (e che sconti). Con 139,99 euro si accede al non-plus-ultra della produzione Logitech e ci si mette di fronte uno strumento senza pari. La differenza è sostanziale e chi vuole fare un salto di qualità nelle proprie produzioni non può prescindere da uno strumento di questo tipo.