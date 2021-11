WebSite X5, risparmia il 35% grazie all'esclusivo coupon

WebSite X5 – recentemente aggiornato alla sua ultima versione 2021.5 – è il software facile e veloce che ti permette di creare siti web in completa autonomia. Non hai bisogno di conoscenze di programmazione, né dovrai pagare alcun canone: bastano pochissimi click e sei subito online. Il programma è disponibile in due versioni: Evo e Pro. Se vuoi risparmiare un ulteriore 35% sull'acquisto di una o entrambe le versioni, inserisci nell'apposito campo il codice coupon WINTER21_AFF. Compreso nel prezzo avrai 12 mesi gratuiti di WebSite X5 Hosting Pro, il servizio di Hosting tagliato su misura per le singole esigenze di ognuno.

Come anticipato, WebSite X5 è disponibile nelle due versioni Evo e Pro. Entrambe offrono tutte le funzionalità utili ad avviare il proprio sito web, blog oppure negozio online. Fra queste troviamo fino a 140 template personalizzabili, modalità Drag & Drop, pannello di controllo e statistiche con funzioni SEO e FTP integrate. La differenza risiede nella presenza (o meno) di alcune funzionalità aggiuntive. WebSite X5 Pro infatti aggiunge funzioni avanzate per siti e-commerce: vendita di prodotti digitali, coupon e sconti, gestione dei progetti, backup, WebSite X5 Manager, integrazione database e supporto a Google AMP.

A partire dalla precedente versione 2021.4, il software include anche 12 mesi di hosting gratuito fornito da HOST.it. Creare il tuo sito web è diventato, così, ancora più facile e veloce. Grazie alla promozione attiva, è possibile risparmiare un ulteriore 35% sull'acquisto di entrambe le versioni di WebSite X5 inserendo in fase di acquisto il coupon WINTER21_AFF. Il prezzo della versione Evo calerà a soli 58,46 euro, mentre la Pro costerà soltanto 129,97 euro. Acquistando entrambi in un'unica soluzione, il prezzo si aggira attorno ai 188 euro.