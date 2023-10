WeChat e Kaspersky vietati sui dispositivi canadesi

Il Canada ha annunciato il ban di WeChat e delle app di Kaspersky dai dispositivi governativi. Secondo il Chief Information Officer (CIO), i servizi offerti dalle due aziende rappresentato un elevato rischio per la privacy e la sicurezza. Il Canada aveva già vietato l’istallazione di TikTok a fine febbraio.

Ban per WeChat e Kaspersky

Nel comunicato stampa viene sottolineato che le applicazioni WeChat e Kaspersky raccolgono troppi dati dai dispositivi mobile. Pertanto, in seguito al monitoraggio dei potenziali rischi, le app sono state rimosse dai dispositivi usati dai dipendenti governativi a partire dal 30 ottobre. È stato inoltre bloccato il loro download.

La decisione garantisce che le reti e i dati rimangano protetti e sicuri. Il Treasury Board of Canada Secretariat afferma che i rischi derivanti dall’uso delle app WeChat e Kaspersky sono chiari, ma al momento non ci sono prove che le informazioni governative siano state compromesse.

Nel comunicato stampa non sono spiegati i motivi delle decisione. Quasi certamente, il governo canadese ritiene che WeChat e Kaspersky abbiano legami con il Partito Comunista Cinese e il Cremlino, quindi le app verrebbero usate come tool di spionaggio. Il Ministro degli esteri cinese ha dichiarato che il ban è stato attuato senza nessuna prove evidente, ma solo in base a pregiudizi ideologici.

Kaspersky ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale per esprimere il suo disappunto. La software house afferma che il ban non è basato su nessuna valutazione tecnica, ma solo su motivi politici.

Kaspersky intende collaborare con le agenzie governative del Canada per dimostrare la qualità dei suoi prodotti e l’assenza di qualsiasi legame con il governo russo o di altri paesi.