Welcome to Derry in streaming pirata: Piracy Shield lo blocca

Come promesso in estate, Piracy Shield ora può fermare anche lo streaming pirata di contenuti diversi dalle partite di calcio. Lo aveva già fatto a fine settembre con il talent show musicale X Factor, è accaduto di nuovo con It: Welcome to Derry, nuova serie trasmessa in Italia da Sky e dal suo servizio NOW. Il primo episodio è uscito nei giorni scorsi ed è subito finito sulle piattaforme illegali.

Piracy Shield ferma Welcome to Derry in streaming pirata

Massimiliano Capitanio, commissario AGCOM, ha celebrato in un post su LinkedIn la rapidità con cui lo strumento antipirateria ha bloccato la trasmissione attraverso una IPTV che offriva a pagamento gran parte della programmazione del canale Sky Atlantic, tra cui l’attesa serie HBO .

Da questo momento in poi, l’eventuale ulteriore diffusione pirata verrà bloccata in 30 minuti grazie a Piracy Shield.

Ha inoltre ricordato che utilizzando pezzotto o siti e app illegali si rischiano multe fino a 5.000 euro e che la pirateria è un business delle mafie paragonabile al traffico di droga che ruba soldi allo Stato (quindi a tutti i cittadini) e fa perdere ai nostri giovani 12.000 posti di lavoro ogni anno .

Sul sito AGCOM è disponibile il PDF (link a fondo articolo) della delibera con cui Sky ha ottenuto l’entrata in azione di Piracy Shield per bloccare gli streaming non autorizzati di It: Welcome to Derry.

Come si può intuire, è una delle uscite più attese di questo periodo. Ambientata nell’universo orrorifico nato dalla penna di Stephen King, racconta le origini del clown malvagio Pennywise. Un prequel per i film che lo hanno già reso celebre sul grande schermo. La prima stagione è composta da un totale di otto episodi, in arrivo uno a settimana.