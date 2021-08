Western Digital, 12TB in più fanno sempre molto comodo

Possono farti comodi 12 TB su un hard disk esterno Western Digital? In 12 TB potresti archiviare gran parte dei tuoi ricordi, fare un backup del tuo PC, caricare contenuti multimediali in massa e costruire un archivio niente male per qualsiasi utilità. L'occasione per iniziare il lavoro di trasferimento dei file è oggi, ORA: 20% di sconto portano il Western Digital 12TB Elements Desktop al suo miglior prezzo di sempre, ossia 257,99 euro contro i 321,99 euro tradizionali.

Western Digital 12TB Elements Desktop

Interfaccia USB 2.0/3.0 e velocità di rotazione del disco da 5400 giri al minuto per quello che è un hard disk verticale per un comodo spazio di memoria esterno ad ampliare la dotazione del proprio PC. Non certo un prodotto nuovo e per questo motivo di particolare interesse: un prodotto certificato dalle recensioni positive, oggi disponibile ad un prezzo mai visto.

Una banca di ricordi, lavori, musica, video e materiale di ogni tipo, ma a prezzo d'occasione per stuzzicare quanti sfrutteranno il tempo libero del mese di agosto per mettere ordine tra i propri hard disk e mettere al sicuro file che non si può lasciare su copia singola. 257,99 euro, qui, ora, c'è la soluzione.