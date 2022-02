Western Digital My Passport 1TB: l'NVMe portatile da 1050MB/s

Se non vuoi rinunciare alle prestazioni quando si tratta di archiviare i dati, allora un SSD portatile è ciò di cui hai bisogno. Oggi puoi trovare su Amazon l’ottimo SSD Western Digital My Passport 1TB, un’unità estremamente veloce grazie alla tecnologia NVMe, scontato di quasi metà prezzo a soli 144 euro.

SSD NVMe portatile Western Digital My Passport 1TB: caratteristiche tecniche

La proposta di Western Digital offre un design decisamente elegante con una superficie texturizzata nella parte superiore. Il guscio è realizzato completamente in policarbonato che consente al disco di resistere ad urti, vibrazioni e cadute fino a 2 metri. Il formato è piuttosto compatto, grazie a dimensioni di soli 10×5,5 centimetri. All’interno ospita un’unità NVMe capace di garantire una velocità in scrittura di ben 1000MB/s che diventano 1050MB/s in lettura. Dal punto di vista prestazionale si tratta di uno dei dischi più veloci attualmente disponibili sul mercato, ideale per l’uso professionale.

Per la connessione sfrutta un’interfaccia USB 3.2 Gen2 Type-C che consente di collegarlo agevolmente anche ai MacBook in maniera veloce. Ovviamente, per fruire delle prestazioni massime offerte dal disco è indispensabile che anche il computer supporti il medesimo standard. Tuttavia, all’interno della confezione viene fornito un comodo adattatore Type-C to Type-A che consente di collegare l’SSD a qualsiasi computer rendendolo pienamente retrocompatibile gli standard precedenti. Western Digital non ha trascurato neanche la sicurezza, dotando il disco della crittografia hardware AES256. In questo modo potrai impostare una password per l’accesso all’intera memoria o a singoli file e cartelle. Completa la dotazione il software WD Discovery che consente di effettuare rapidamente i backup e verificare lo stato di salute del disco, pienamente compatibile con Time Machine di Apple.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 44%, il Western Digital My Passport 1TB è disponibile su Amazon a soli 144 euro per un risparmio di oltre 110 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.