WeTransfer, Google Drive o Send Anywhere: quale metodo è davvero il migliore?

Inviare uno o più file di grandi dimensioni può essere complicato, soprattutto se l’unico metodo che conosci per farlo è la tua email. La maggior parte dei servizi di posta elettronica impone limiti stringenti sulla dimensione degli allegati, consentendo di inviare documenti di testo e qualche foto, ma niente più.

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni alternative (e gratuite) come i servizi cloud e le piattaforme di condivisione peer-to-peer. In questa guida scopriremo quali sono i metodi migliori e più utilizzati per inviare file di grandi dimensioni in modo rapido ed efficace.

1. WeTransfer

WeTransfer è uno dei servizi più popolari per la condivisione dei file, visto che non richiede alcuna registrazione. Questo servizio consente di condividere file fino a 2GB (o 3GB con la creazione di un account gratuito).

Vediamo come funziona:

Accedi a WeTransfer .

Accetta i termini e le condizioni cliccando su “Accetta tutti”.

Nella finestra che appare sulla sinistra dello schermo clicca su “ Aggiungi file ” per selezionare singolarmente i file da caricare o “ Aggiungi cartelle ” per trasferire una o più cartelle.

Una volta selezionati i file, scegli se inviarli via email o generare un link condivisibile:

Email : inserisci l’indirizzo del destinatario e scrivi un messaggio opzionale (di solito una descrizione dei file inviati) per inviare un link valido per il download.

Link : seleziona “ Crea Link ” per ottenere un URL da condividere manualmente.

Se richiesto, verifica il trasferimento con il codice ricevuto via email.

Il file sarà disponibile per 3 giorni (estendibili a 7 giorni se hai un account WeTransfer gratuito).

Questo servizio è comodissimo e facile da usare, ma presenta delle restrizioni sulla dimensione dei file e sul tempo di disponibilità. Può andare bene per condividere dei file che non riesci a inviare via mail per le dimensioni eccessive, ma è limitante se il materiale che devi condividere pesa molto o hai bisogno di renderlo accessibile per un periodo prolungato di tempo.

2. Google Drive

Google Drive è un’ottima opzione per archiviare e condividere file fino a 15GB. Come abbiamo spiegato nella nostra guida dedicata alla creazione di un backup automatizzato, sottoscrivendo un abbonamento è possibile incrementare lo spazio disponibile sul cloud.

Ma vediamo come usare Google Drive per condividere file di grandi dimensioni:

Accedi a Google Drive con il tuo account Google. Se non ne hai uno, ti basta registrarti a questo indirizzo .

Una volta effettuato l’accesso al tuo Drive seleziona “ Nuovo ” > “ Caricamento di file “.

Quando il caricamento è completo seleziona il pulsante “ Condividi ” posizionato in alto a destra.

Scegli il metodo di condivisione:

Invia a utenti specifici : per farlo basta inserire l’email del destinatario e selezionare “invia”.

Condividi tramite link : in questo caso è sufficiente modificare la modalità di accesso selezionando “ Chiunque con il link “. Ora ti basta selezionare la voce “ Copia Link ” per condividerlo con chi desideri.

Google Drive offre uno spazio generoso anche senza abbonamento ed è comodissimo in quanto consente di condividere i file con più persone gestendo facilmente le autorizzazioni (sola visualizzazione o modifica). In questo modo è facile gestire documenti condividendoli con gruppi di lavoro / studio a costo zero.

3. Microsoft OneDrive

Se sei un utente Windows puoi utilizzare OneDrive. Questo pratico servizio integrato con Windows 11 offre fino a 5GB di spazio gratuito a tutti gli utenti Microsoft.

Usarlo è semplicissimo:

Accedi a OneDrive e fai login con il tuo account Microsoft. Se non ne hai uno, puoi crearlo gratuitamente. Clicca su “ Caricamento ” e seleziona i file da condividere. Dopo il caricamento, clicca con il tasto destro sul file e seleziona “ Condividi “. Anche in questo caso hai due opzioni: Invia un’email con il link per l’accesso ai file che hai caricato.

Genera un link condivisibile per modificare i permessi di accesso ai file.

Questa opzione è comoda e sicura in quanto integrata nel sistema operativo. Tuttavia ha uno spazio limitato a 5GB che potrebbe non bastare per file di grandi dimensioni.

4. WhatsApp Web

Sei un utente WhatsApp e vuoi inviare un file troppo grande per entrare in una mail? Se il destinatario è tra i tuoi contatti, puoi usare l’app WhatsApp Web per inviare file fino a 2GB.

Ecco come si fa:

Scarica l’app WhatsApp Web dal Microsoft Store oppure usa la versione web disponibile a questo indirizzo .

Apri l’app e scansiona il codice QR con il telefono per collegare il tuo account.

Apri la chat del destinatario.

Trascina il file nella finestra della chat e premi “ Invia ” o clicca sull’icona “spilla” per cercare il file o la cartella desiderata.

Questa opzione è molto comoda per inviare file dal PC e non richiede procedure complesse, ma ha uno spazio limitato a 2GB.

5. Send Anywhere

Se le opzioni proposte finora non sono sufficienti e hai bisogno di inviare file più grandi esistono alternative come Send Anywhere. Questo servizio peer-to-peer ampiamente utilizzato consente di inviare file di qualsiasi dimensione generando un codice temporaneo.

Come si usa:

Accedi a Send Anywhere e seleziona la voce “ Send ” nella finestra di invio in alto a sinistra.

Una volta caricati i file, scegli una delle tre opzioni di invio : Direct: non richiede alcun accesso. Genera un codice di sei cifre valido per 10 minuti. Il destinatario dei file dovrà andare sul sito di Send Anywhere e inserire le 6 cifre del codice nella sezione “ Receive” per scaricare i file. Cliccando con il mouse sul codice verrà copiato in automatico per condividerlo più facilmente. ( Durata upload 10 minuti ). Link: richiede l’accesso con un account (Google, Facebook, Rakuten etc). Genera un link da condividere con il destinatario per l’accesso ai file. ( Durata upload 48H ) Email: anche in questo caso è necessario effettuare l’accesso con un account. Questa opzione consiste nell’inviare al destinatario una mail con il link per scaricare i file. ( Durata upload 48H )



Send Anywhere è comodissimo e non richiede alcuna registrazione. Ti basta accedere con un account social e potrai inviare file di grandi dimensioni nel modo che preferisci. Come per WeTransfer, l’unico problema sta nelle restrizioni temporali dei file dedicati.

6. Resilio Sync

Resilio Sync è un’alternativa validissima che sfrutta la piattaforma BitTorrent per sincronizzare file tra dispositivi e non risente di limitazioni temporali come le alternative precedenti. Inoltre, come Send Anywhere non impone limiti alla dimensione dei file.

Ecco come si usa:

Scarica e installa Resilio Sync . Seleziona la cartella da condividere, genera una chiave di accesso e condividila con il destinatario. Per scaricare i file, il destinatario deve inserire la chiave e avviare la sincronizzazione.

Questo servizio è facilissimo da usare e sicuro, ma richiede l’installazione dell’app su entrambi i dispositivi (mittente e destinatario).

Qual è il metodo migliore per inviare file di grandi dimensioni?

In sintesi non esiste una risposta universale: il metodo migliore dipende dalle proprie esigenze. Se si cerca una soluzione veloce e senza registrazione, WeTransfer è l’ideale. Google Drive e OneDrive offrono più spazio e maggiore controllo, perfetti per chi vuole archiviare e condividere file nel tempo. Se occorre inviare file enormi senza limiti di dimensione, Resilio Sync è la scelta vincente. Infine, per trasferimenti immediati senza cloud, Send Anywhere è una delle soluzioni più pratiche.