WhatsApp abbandona i numeri di telefono: arrivano gli username

WhatsApp è nato come sostituto degli SMS, ma nel tempo si è trasformato in qualcosa di molto più ambizioso. Organizza discussioni di gruppo come Slack, gestisce videochiamate come Zoom, e funziona persino come canale di diffusione di informazioni. Adesso si prepara a fare un altro passo in avanti: gli username.

WhatsApp, username al posto dei numeri di telefono

WABetaInfo ha scoperto nel codice della versione Android 2.25.28.12 che l’app sta preparando un sistema di prenotazione degli username (come su iOS). Non quando la funzione sarà disponibile, ma prima. L’idea è evitare che i nomi più popolari finiscano nelle mani di chi avrà accesso anticipato al roll out graduale, non sarebbe giusto. Con la prenotazione degli username, invece, WhatsApp garantisce a tutti gli utenti una possibilità equa di ottenere il nome che desiderano.

Il passaggio agli username risolverebbe uno dei problemi fondamentali di WhatsApp: dover condividere il proprio numero di telefono per essere contattati. Con gli username si potrebbe mascherare il numero, mantenendo un livello di privacy che attualmente l’app non offre. Un cambiamento che avvicinerebbe WhatsApp a servizi come Telegram, che da sempre permettono questa opzione.

Ma c’è di più. WABetaInfo aveva già svelato in precedenza un’altra funzione collegata: la possibilità di richiedere non solo lo username ma anche un codice PIN confidenziale per essere contattati. In pratica, una doppia barriera contro spam, truffe e messaggi indesiderati. Solo chi conosce sia lo username che il codice potrebbe iniziare una conversazione. Un sistema che trasformerebbe WhatsApp da piazza pubblica accessibile a chiunque abbia il proprio numero in un club privato dove è l’utente che decide chi può entrare.

Il roll out graduale

WhatsApp pianifica un lancio graduale della funzione, il che significa che non tutti avranno accesso contemporaneamente. Da qui l’idea del sistema di prenotazione per permettere a tutti di riservare il proprio username desiderato prima ancora che la funzione diventi operativa.

Ovviamente queste informazioni non vengono da fonti ufficiali. WABetaInfo le ha scoperte rovistando nel codice della beta, e Meta potrebbe sempre fare marcia indietro o modificare i piani. È comunque in fase di sviluppo o potrebbe essere rilasciata in futuro. Nel frattempo, chi tiene particolarmente a uno username specifico farebbe bene a tenere d’occhio gli annunci ufficiali, perché quando partirà la prenotazione, la competizione sarà spietata.