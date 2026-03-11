WhatsApp: account per minori di 13 anni gestiti da genitori

L’azienda di Menlo Park ha annunciato che i minori di 13 anni possono usare WhatsApp con la supervisione dei genitori. Questi ultimi dovranno scaricare l’app dagli store di Apple e Google, indicare l’età dei figli e collegare l’account al proprio smartphone. Ci sono ovviamente diverse restrizioni che dovrebbero garantire privacy e sicurezza.

Account gestiti dai genitori per under 13

L’età minima per creare un account è 13 anni. Meta scrive nella pagina di supporto che l’inserimento di un’età falsa rappresenta una violazione dei termini del servizio. Non è prevista nessuna verifica, quindi milioni di preadolescenti usano l’app senza controllo. Ora sono arrivati gli account gestiti dai genitori.

Gli account per minori di 13 anni possono essere usati solo per messaggi e chiamate. Non sono disponibili le altre funzionalità, tra cui Meta AI, Canali, Stato, lucchetto chat, blocco app, dispositivi collegati, condivisione della posizione, messaggi visualizzabili una volta e messaggi effimeri. Non verranno inoltre mostrate inserzioni.

Dopo aver inserito l’età del figlio, il genitore deve collegare il suo smartphone all’account effettuando la scansione di un codice QR. È possibile quindi configurare le notifiche per le varie attività, ad esempio quando il figlio aggiunge, blocca o segnala un contatto. Solo i contatti salvati potranno inviare messaggi ad un account gestito e solo i genitori potranno decidere a quali gruppi potranno iscriversi i figli.

I messaggi ricevuti da un contatto sconosciuto vengono automaticamente spostati nella cartella Richieste e dovranno essere approvati dai genitori. Le impostazioni e le funzioni di controllo parentale sono protette da un PIN sul dispositivo gestito. Solo i genitori possono usarlo per accedere alle impostazioni e modificarle. Ovviamente, messaggi e chiamate sono protette dalla crittografia end-to-end.

Quando l’utente compie 13 anni riceverà una notifica che segnala la possibilità di convertire l’account gestito in un account standard. In futuro verrà aggiunta l’opzione che consentirà ai genitori di posticipare lo switch di 12 mesi.