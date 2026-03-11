 WhatsApp: account per minori di 13 anni gestiti da genitori
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WhatsApp: account per minori di 13 anni gestiti da genitori

WhatsApp permette ai genitori di creare e supervisionare account per i figli con età inferiore a 13 anni, ma sono supportati solo messaggi e chiamate.
WhatsApp: account per minori di 13 anni gestiti da genitori
Informatica App e Software
WhatsApp permette ai genitori di creare e supervisionare account per i figli con età inferiore a 13 anni, ma sono supportati solo messaggi e chiamate.
Google AI Studio

L’azienda di Menlo Park ha annunciato che i minori di 13 anni possono usare WhatsApp con la supervisione dei genitori. Questi ultimi dovranno scaricare l’app dagli store di Apple e Google, indicare l’età dei figli e collegare l’account al proprio smartphone. Ci sono ovviamente diverse restrizioni che dovrebbero garantire privacy e sicurezza.

Account gestiti dai genitori per under 13

L’età minima per creare un account è 13 anni. Meta scrive nella pagina di supporto che l’inserimento di un’età falsa rappresenta una violazione dei termini del servizio. Non è prevista nessuna verifica, quindi milioni di preadolescenti usano l’app senza controllo. Ora sono arrivati gli account gestiti dai genitori.

Gli account per minori di 13 anni possono essere usati solo per messaggi e chiamate. Non sono disponibili le altre funzionalità, tra cui Meta AI, Canali, Stato, lucchetto chat, blocco app, dispositivi collegati, condivisione della posizione, messaggi visualizzabili una volta e messaggi effimeri. Non verranno inoltre mostrate inserzioni.

WhatsApp account minori 13 anni

Dopo aver inserito l’età del figlio, il genitore deve collegare il suo smartphone all’account effettuando la scansione di un codice QR. È possibile quindi configurare le notifiche per le varie attività, ad esempio quando il figlio aggiunge, blocca o segnala un contatto. Solo i contatti salvati potranno inviare messaggi ad un account gestito e solo i genitori potranno decidere a quali gruppi potranno iscriversi i figli.

I messaggi ricevuti da un contatto sconosciuto vengono automaticamente spostati nella cartella Richieste e dovranno essere approvati dai genitori. Le impostazioni e le funzioni di controllo parentale sono protette da un PIN sul dispositivo gestito. Solo i genitori possono usarlo per accedere alle impostazioni e modificarle. Ovviamente, messaggi e chiamate sono protette dalla crittografia end-to-end.

Quando l’utente compie 13 anni riceverà una notifica che segnala la possibilità di convertire l’account gestito in un account standard. In futuro verrà aggiunta l’opzione che consentirà ai genitori di posticipare lo switch di 12 mesi.

Fonte: WhatsApp

Pubblicato il 11 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song

Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song
20 anni di Spotify: da alternativa a Napster a leader dello streaming

20 anni di Spotify: da alternativa a Napster a leader dello streaming
Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA

Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA
Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google Foto

Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google Foto
Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song

Dalla scoperta all'ascolto: Apple Music in TikTok con Play Full Song
20 anni di Spotify: da alternativa a Napster a leader dello streaming

20 anni di Spotify: da alternativa a Napster a leader dello streaming
Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA

Firefox 148.0.2 risolve problemi con YouTube e le schede NVIDIA
Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google Foto

Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google Foto
Luca Colantuoni
Pubblicato il
11 mar 2026
Link copiato negli appunti