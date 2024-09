WhatsApp: aggiornamenti di stato visibili nella lista contatti

Nell’ultima beta di Android, WhatsApp è stato avvistato da WABetaInfo mentre lavorava a una nuova funzione che consente agli utenti di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente dalla lista dei contatti. Questa funzione, attualmente disponibile per alcuni beta tester attraverso il programma Google Play Beta, consente di accedere agli aggiornamenti di stato in modo rapido e semplice.

Elenchi personalizzati per una navigazione semplificata

Un’altra funzione in fase di sviluppo è quella degli elenchi personalizzati. Quando attivata, WhatsApp creerà automaticamente un filtro personalizzato in cima all’elenco delle chat dopo che gli utenti avranno creato un elenco di persone o un gruppo di chat. Questa funzionalità consentirà agli utenti di navigare facilmente tra le conversazioni specifiche, rendendo l’app ancora più intuitiva e user-friendly.

Passkey e crittografia avanzata per una maggiore sicurezza

La sicurezza e la privacy degli utenti sono da sempre una priorità per WhatsApp. In linea con questo impegno, gli sviluppatori stanno lavorando alla funzione Passkey, che consentirà agli utenti di utilizzare la biometria, come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, per crittografare i backup di WhatsApp. Attualmente, per salvaguardare i backup è necessario creare una password personalizzata o una chiave di crittografia a 64 cifre, che può essere difficile da ricordare. Con Passkey, la sicurezza dei dati sarà garantita senza compromettere la facilità d’uso.

Nuove funzionalità per un’esperienza utente ottimizzata

Oltre alle funzionalità già menzionate, WhatsApp sta sviluppando una serie di altre novità per rendere l’app ancora più pratica e intuitiva. Tra queste, spicca il nuovo pulsante “Segna tutto come letto”, che consentirà agli utenti di leggere rapidamente tutti i messaggi non letti con un semplice tocco.

Inoltre, l’app beta per Android sta lavorando al supporto per l’impostazione di nomi utente, con la possibilità di impostare un PIN per ridurre i messaggi di spam. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno iniziare una conversazione senza dover condividere il proprio numero di telefono, e coloro che non li hanno mai contattati prima non potranno inviare messaggi diretti, a meno che non abbiano il PIN del profilo.