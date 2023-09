WhatsApp: in arrivo gli avatar 3D per le videochiamate

Gli avatar di WhatsApp hanno avuto finora due funzioni: creare una foto profilo personalizzata e generare un pacchetto di adesivi esclusivi. Ma presto avranno anche un altro uso: partecipare alle videochiamate con un avatar 3D. Una novità che potrebbe rendere più divertenti e personalizzate le comunicazioni con l’app che non ha rivali nel mondo della messaggistica istantanea.

WhatsApp ti trasforma in un avatar 3D per le videochiamate

Chi non ama apparire davanti alla telecamera o semplicemente ha una videochiamata e non è presentabile, può dire addio all’imbarazzo. WhatsApp ha pensato a una soluzione che potrebbe accontentare molti: le videochiamate con avatar 3D, un’opzione che sostituirà completamente l’aspetto degli utenti. Questa funzione è ancora in fase di test, ma wabetainfo ha svelato alcuni dettagli su come funzionerà e come sarà la sua interfaccia.

L’uso degli avatar 3D sarà molto semplice. Basterà passare dall’opzione “Fotocamera” a questa nuova modalità che utilizzerà un avatar 3D personalizzato. Questa novità era stata anticipata a giugno dello scorso anno, quando Meta aveva lanciato gli avatar di WhatsApp per tutti, ma senza la possibilità di usarli nelle videochiamate. Ora sembra che questa funzionalità sia finalmente in arrivo.

Fortunatamente, Meta non ha abbandonato l’idea. Alcuni media hanno persino scoperto le impostazioni di WhatsApp per l’uso di avatar nelle videochiamate, quello che l’applicazione chiama ” face and hand effects”. WhatsApp chiama la funzione “Chiamate WhatsApp con Avatar“. In teoria, se non ci sono cambiamenti di programma, il pulsante per attivare l’avatar comparirà sotto l’anteprima della videochiamata, disabilitando eventualmente la fotocamera. È probabile anche che WhatsApp riutilizzi lo stesso sistema e che l’avatar sia unico per tutte le funzioni disponibili.

“Quando gli utenti scelgono di passare alla modalità avatar video, questa imiterà i loro movimenti e le loro espressioni facciali in tempo reale per rendere le interazioni più realistiche. Quando si sceglie di utilizzare questa modalità, si accetta l’informativa sulla privacy relativa all’utilizzo delle informazioni per migliorare il servizio e alla loro protezione. È importante notare che le chiamate sono comunque crittografate end-to-end, anche quando si utilizza la modalità avatar video“, aggiunge wabetainfo.

La questione più misteriosa riguarda gli effetti delle mani, che WhatsApp menziona ma che non sono presenti nemmeno nell’implementazione di Facebook Messenger. Potrebbe darsi che l’avatar le muova, riproducendo i gesti umani, ma bisognerà attendere per scoprire come funzionerà esattamente.

Intanto, la funzione di videochiamata con avatar è già disponibile per un numero limitato di beta tester e sarà disponibile per un numero ancora maggiore di persone nelle prossime settimane.