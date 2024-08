WhatsApp: arriva il blocco dei messaggi da sconosciuti

Oltre agli aggiornamenti che mettono fine a vecchie e fastidiose limitazioni (come comporre direttamente un numero senza dover registrare un contatto), WhatsApp si sta concentrando sulla riservatezza e sulla sicurezza con l’aggiunta di una serie di gradite funzioni. Tra queste, ad esempio, la possibilità di nascondere il proprio numero sul client web di WhatsApp. Ma anche il rifiuto di integrare soluzioni esterne come quelle di Google.

Un altro aspetto importante è la gestione dei messaggi indesiderati. Questi non vanno presi alla leggera, poiché i truffatori non esitano a inviare messaggi fingendosi mittenti legittimi. Per evitare questo tipo di spam, esistono già soluzioni come il blocco dei mittenti direttamente dalla schermata di blocco. Meta, la società madre dell’applicazione, vuole andare oltre con un nuovo strumento attualmente in fase di test su Android.

Stop allo spam su WhatsApp: basta un tap per bloccare gli sconosciuti

Individuata nella versione beta 2.24.8.11 di WhatsApp su Android da WABetaInfo, l’opzione è tanto semplice quanto efficace. Si trova in Impostazioni > Privacy > Impostazioni avanzate, si chiama Blocca messaggi da account sconosciuti e fa esattamente quello che suggerisce il nome: impedisce che i messaggi provenienti da account sconosciuti arrivino sul proprio smartphone.

Oltre a proteggere l’utente da potenziali truffe o addirittura attacchi informatici, WhatsApp fa notare che questo “migliora le prestazioni del dispositivo“. Questo tipo di spam può essere inviato molte volte in un breve lasso di tempo, il che a volte può rallentare il funzionamento del cellulare.

Va notato che il blocco automatico sarà efficace solo per i “messaggi che superano un certo volume“, senza ulteriori dettagli. Chi non fa parte del programma beta di WhatsApp, deve aspettare il lancio generale dell’aggiornamento per scoprire di cosa si tratta.