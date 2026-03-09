WhatsApp, in arrivo le bolle dei messaggi arrotondate

Le bolle dei messaggi di WhatsApp sono squadrate praticamente da sempre. Angoli spigolosi, cornici rigide attorno a foto e video, un aspetto che, ammettiamolo, è rimasto fermo mentre il resto del mondo delle app diventava tutto morbido e arrotondato. Adesso WhatsApp sta finalmente arrotondando anche le sue bolle, e non è l’unica novità della settimana. Tra piano premium in lista d’attesa, chat fissate fino a 20 e suonerie esclusive, ecco tutto quello che sta succedendo nella beta.

La beta Android 2.26.10.2 introduce un nuovo design per le bolle dei messaggi, con gli angoli completamente arrotondati e un raggio molto più ampio di prima. Le immagini e i video non sono più racchiusi in una cornice tradizionale, ma diventano essi stessi delle bolle, senza bordi squadrati. Il risultato è un’interfaccia visivamente più pulita e moderna.

Il piano premium si avvicina (con la lista d’attesa)

La beta Android 2.26.9.6 permette ad alcuni tester di iscriversi alla lista d’attesa per il piano premium di WhatsApp. Un banner compare nella tastiera degli sticker o in cima alla pagina delle impostazioni e permette di registrarsi per essere avvisati quando l’abbonamento sarà disponibile. Iscriversi non obbliga ad abbonarsi, e il piano stesso sarà completamente opzionale, l’app continuerà a funzionare esattamente come prima per chi non vuole pagare.

Cosa offrirà il piano premium? Dalle novità in sviluppo emergono due funzioni: la possibilità di fissare fino a 20 chat in cima alla lista (contro le 3 attuali) e l’accesso a suonerie esclusive per le chiamate WhatsApp, ciascuna con uno stile diverso. Le suonerie funzioneranno solo per le chiamate nell’app e non per le notifiche dei messaggi.

I suggerimenti di sticker su iOS

Su iPhone, l’aggiornamento WhatsApp per iOS 26.8.75 introduce i suggerimenti di sticker mentre si digita. Quando scrivete un’emoji nella barra della chat, WhatsApp mostra un’anteprima del primo sticker corrispondente. Toccandola si apre una selezione di sticker di terze parti, con la possibilità di visualizzarne oltre 100 tramite il pulsante “Vedi altri risultati.”

Filtri e ricerche ridisegnati su iOS

La beta iOS 26.8.10.72 riprogetta l’interfaccia di ricerca e i filtri delle chat. I filtri passano da un elenco verticale a una vista orizzontale più compatta. La schermata di ricerca evidenzia ora le ricerche recenti in una sezione dedicata in alto per rendere più rapido ritrovare chat e gruppi cercati di recente. Le ricerche recenti si possono cancellare in qualsiasi momento.

Stati dai contatti non salvati in rubrica

Come già anticipato nei giorni scorsi, WhatsApp mostrerà gli stati anche dei contatti recenti non salvati in rubrica. Se c’è stato uno scambio di messaggi o chiamate con qualcuno di recente, quella persona può includerci nel pubblico dei propri stati anche senza averci salvato. La condivisione si interrompe automaticamente quando l’interazione non è più recente.