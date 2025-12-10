Bozze per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp: la novità

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp sta attribuendo molta importanza agli aggiornamenti di stato, confermando un’inclinazione sempre più social della piattaforma che ormai da tempo ha espanso i propri confini ben oltre l’ambito della sola messaggistica istantanea. Dopo aver dato il via di recente alla sperimentazione dell’AI per l’editing è iniziato il test della novità che introdurrà le bozze. Vediamo di cosa si tratta.

WhatsApp: le bozze per gli aggiornamenti di stato

A scovarla è stata come sempre la redazione del sito WABetaInfo, da cui abbiamo prelevato l’immagine qui sotto. Come si può vedere negli screenshot, propone di salvare la bozza (Save as draft) prima di abbandonare la fase di creazione, un po’ come già avviene con i messaggi nelle chat. Questo potrebbe tornare utile, ad esempio, quando si sta per pubblicare uno stato ma si è improvvisamente chiamati a fare altro, senza dover per forza di cose ricominciare in un secondo momento. Oppure, a chi vuole preparare un contenuto da condividere in un secondo momento. Nella parte superiore, a sinistra, c’è un pulsante inedito dedicato proprio al salvataggio.

Tra gli elementi salvati ci sono il posizionamento e la formattazione del testo ed eventuali overlay. Il test ha preso il via con il rilascio della versione beta 2.25.37.1 per Android, appena avvenuto tramite la piattaforma Google Play, coinvolgendo un numero limitato di account. Come sempre accade in questi casi, sarà necessario raccogliere feedback ed eventualmente apportare le dovute correzioni prima di una distribuzione su larga scala.

Oggi è da segnalare un’altra novità che interessa WhatsApp, ma non riguardante una funzionalità. È quella che sta forzando la disconnessione degli utenti dell’app desktop, con l’obiettivo di farli passare alla nuova versione (molto più pesante) basata su WebView2. Rende necessaria una nuova sincronizzazione tramite scansione del codice QR sullo schermo. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato.