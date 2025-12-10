 WhatsApp ti disconnette da Windows: cosa sta succedendo
Dopo l'avviso, WhatsApp disconnetterà gli utenti Windows forzando il passaggio alla nuova Web app, più pesante e meno ottimizzata.
Chi utilizza l’applicazione desktop di WhatsApp su un computer con sistema operativo Windows sta vedendo comparire un avviso relativo a un prossimo aggiornamento che è in realtà iniziato ieri, il 9 dicembre. Rende noto che per completare l’aggiornamento, ti disconnetteremo dall’account e che per accedere di nuovo dovrai usare il telefono. Cosa significa?

Il messaggio di WhatsApp sul passaggio forzato alla nuova app desktop

WhatsApp disconnette gli utenti Windows

Un click su Per saperne di più mostra qualche informazione aggiuntiva, presentando l’azione come necessaria per accedere a nuova funzionalità legate all’accesso ai canali e a maggiori possibilità di interazione con lo stato e con le community.

Come si legge, in seguito alla disconnessione automatica sarà necessario aprire WhatsApp sullo smartphone ed effettuare nuovamente la sincronizzazione con il computer, inquadrando il codice QR mostrato sul monitor (Impostazioni, Dispositivi collegati, Collega un dispositivo).

  • Ti disconnetteremo;
  • dovrai aprire WhatsApp sul telefono per accedere di nuovo;
  • verrà sincronizzata dal telefono fino a un anno di cronologia chat.

Passaggio forzato alla Web app non ottimizzata

Sospettiamo che il vero motivo di questa forzatura sia un altro ovvero obbligare gli utenti dell’applicazione desktop su Windows ad abbandonare la versione nativa (non più aggiornata) e a scaricare quella Web app introdotta a novembre. Si tratta di un grande passo indietro, soprattutto in termini di ottimizzazione: i test condotti dimostrano che può arrivare ad assorbire fino a 3 GB di RAM se ci sono diverse conversazioni attive, circa 1 GB quando il software è in background.

Per quale motivo Meta, che gestisce il servizio, ha preso questa decisione? L’unica spiegazione plausibile, per quella che è a tutti gli effetti una pessima idea, è legata ai tanti licenziamenti che nell’ultimo periodo hanno interessato il personale dell’azienda. Potrebbero aver portato a tagliare il team al lavoro sul progetto, concentrando le risorse ancora attive solo ed esclusivamente su un’edizione desktop dell’app, quella accessibile da browser all’indirizzo web.whatsapp.com. Di fatto, in seguito all’aggiornamento, anche quella installata tramite Microsoft Store diventerà un container WebView2 che si limiterà a mostrare il sito al suo interno.

Pubblicato il 10 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
10 dic 2025
