Nuove message bubble su WhatsApp: cambierà lo stile delle chat

Il team di Meta al lavoro su WhatsApp sta sperimentando una modifica che non può certo essere definita rivoluzionaria per l’applicazione, ma che interviene su un elemento essenziale e fondamentale: le message bubble. Sono i contenitori dei messaggi visualizzati all’interno delle chat. Vediamo di cosa si tratta.

Come cambierà la message bubble di WhatApp

La fase di test ha preso il via con il rilascio della versione beta 2.25.19.2 su Android, appena avvenuto. Gli screenshot qui sotto (condivisi dalla sempre attenta squadra di WABetaInfo) mostrano la differenza tra prima e dopo, tra lo stile attuale e quello introdotto dal restyling. Si può notare un design più arrotondato, che la redazione del sito definisce più morbido e che cambierà immediatamente l’atmosfera dello spazio di conversazione . Saranno più alte e a forma di pillola, creando un flusso più fluido tra i messaggi e conferendo a ciascuna bolla un aspetto più delicato sullo schermo .

Come sempre accade in questi casi, la fase di test andrà avanti finché il team di sviluppo non riterrà di aver raccolto ed esaminato un numero sufficiente di feedback, per poi introdurre la novità per tutti.

Sebbene le differenze possano apparire minime a prima vista, diventano piuttosto evidenti confrontando direttamente il design attuale e quello futuro. Questo adattamento potrebbe suggerire una transizione graduale verso un design più curato e accogliente, pur mantenendo intatta l’esperienza familiare.

A proposito di funzionalità sperimentali, la scorsa settimana è stata scovata quella che porterà Meta AI negli aggiornamenti di stato, permettendo agli utenti di far leva sugli strumenti di intelligenza artificiale per l’editing delle immagini da condividere. Questo testimonia come WhatsApp sia un cantiere aperto. Tra le altre modifiche in corso c’è anche quella che integra l’interoperabilità con le applicazioni di terze parti, per conformarsi alle regole europee: le prime due interessate sono BirdyChat e Haiket.