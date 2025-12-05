WhatsApp porta Meta AI negli aggiornamenti di stato

L’integrazione di Meta AI in WhatsApp (finita sotto la lente d’ingrandimento della Commissione europea) è protagonista di una nuova caratteristica che interessa gli aggiornamenti di stato. Vediamo di cosa si tratta, grazie alla fase di test che è appena iniziata.

Editing con Meta AI per gli stati su WhatsApp

A svelarlo è stata la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, da cui abbiamo tratto gli screenshot qui sotto. Nella versione beta 2.25.36.12 su Android è stata scovata una funzionalità che permette di effettuare l’editing delle immagini con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. È ad esempio possibile cambiare stile scegliendo tra alcuni preset, scrivere in un prompt una richiesta più precisa ( Cambia il colore di sfondo in blu ), aggiungere o togliere elementi, sostituirli e creare un’animazione, il tutto senza doversi affidare a tool esterni.

Gli stili selezionabili sono i seguenti: 3D, Collage, Anime, Paper, Illustrated, Low poly, Cartoon, Goth, Art deco, Cinema e Watercolor. Una volta attivati ed entrati in azione, permettono di ripetere l’editing se il risultato ottenuto non è soddisfacente.

Come anticipato, si tratta di una novità in fase di test, accessibile da un numero limitato di utenti e in alcuni territori selezionati. Non sappiamo quando sarà distribuita a tutti, di certo non avverrà subito. Il team di sviluppo dovrà in ogni caso raccogliere i feedback necessari prima di un rollout su larga scala.

La questione dei chatbot di terze parti