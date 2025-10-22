Addio ChatGPT su WhatsApp, per volontà di Meta

L’integrazione di ChatGPT in WhatsApp sta per giungere al termine. Accadrà a poco più di un anno dal lancio. Dal dicembre scorso è possibile interagire con l’AI attraverso una normale conversazione nell’applicazione di messaggistica, ma le cose stanno per cambiare. L’annuncio è giunto direttamente da OpenAI, che ne ha spiegato il motivo.

ChatGPT via da WhatsApp: addio integrazione

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 15 gennaio 2026, come si legge in un comunicato ufficiale e in un post su X dedicato. La ragione è da ricercare in una modifica introdotta da Meta alla policy e ai termini riguardanti i servizi di intelligenza artificiale di terze parti. In estrema sintesi, l’API Business di WhatsApp non potrà più essere sfruttata dai chatbot AI, ma solo ed esclusivamente dalle aziende per fornire supporto ai loro clienti.

Meta ha modificato le sue politiche, pertanto 1-800-ChatGPT non funzionerà più su WhatsApp dopo il 15 gennaio 2026. Fortunatamente abbiamo un’app, un sito web e un browser che puoi utilizzare per accedere a ChatGPT.

Il browser citato è Atlas, appena lanciato in versione macOS (le altre arriveranno più avanti) e pronto a sfidare Chrome.

Nel comunicato giunto in redazione, OpenAI afferma di essere già al lavoro per rendere la transizione il più semplice possibile per tutti gli utenti . L’organizzazione ha inoltre dichiarato che oltre 50 milioni di persone hanno utilizzato l’integrazione di ChatGPT su WhatsApp. Sarà possibile conservare la cronologia delle conversazioni, esportandola, a patto di associare il proprio account.

Rimane da capire come sceglieranno di affrontare la situazione le altre realtà che gestiscono i chatbot. Tra quelle che hanno decido di proporre la loro AI nell’app di messaggistica c’è anche Perplexity.

Ricordiamo infine che WhatsApp mostra da marzo sulla schermata principale il pulsante dedicato a Meta AI, di fatto un servizio concorrente di ChatGPT. Non può essere eliminato.

Aggiornamento: il CEO di Peplexity ha già invitato gli utenti a passare al bot dedicato su Telegram.