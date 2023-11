WhatsApp, chat vocali meno fastidiose nei gruppi

Nel corso delle prossime settimane, il team al lavoro su WhatsApp introdurrà una novità inerente alle chat vocali. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere meno fastidioso l’avvio di una conversazione per i gruppi. Arriverà sugli smartphone Android e iOS, con tutta probabilità in modo graduale, attraverso un aggiornamento dedicato.

Nuove chat vocali per i gruppi su WhatsApp

A cambiare è la modalità di avviso impiegata per rendere noto ai membri che è stata avviata una conversazione vocale. Non più uno squillo come accadeva in passato, ma una notifica push, certamente meno invasiva. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere chi sta già partecipando, prima di unirsi.

Una volta iniziata la chat vocale, i membri del gruppo riceveranno una notifica push per partecipare anziché una chiamata. Nel banner nella parte inferiore dello schermo puoi vedere chi sta partecipando alla chat vocale.

Altre informazioni sul funzionamento sono riportate nella pagina del supporto ufficiale.

Le chat vocali sono disponibili per gruppi da 33 a 128 persone;

questa funzione è disponibile solo sul dispositivo principale;

i membri del gruppo che non fanno parte della chat vocale possono vedere i profili delle persone presenti nella chat vocale dall’intestazione della chat e dalla scheda Chiamate;

le chat vocali terminano automaticamente una volta che tutti avranno abbandonato la chat, terminano anche nel caso in cui nessuno si unisca dopo la prima persona, o entro 60 minuti dal momento in cui l’ultima persona è entrata nella chat;

per abbandonare la chat vocale, tocca X .

Stando alle informazioni trapelate, almeno in un primo momento potranno unirsi alle chat vocali solo 32 utenti in contemporanea per ogni gruppo (anche quelli con un massimo di 128 membri), dunque qualcuno potrebbe risultare escluso.

La funzionalità, va ricordato, è protetta dalla crittografia end-to-end che già tutela la privacy durante lo scambio dei messaggi e dei contenuti su WhatsApp.