WhatsApp: connessione proxy per aggirare i blocchi

I governi repressivi bloccano spesso l’accesso ai social media e ai servizi di messaggistica per evitare la diffusione di notizie scomode. In seguito alla censura attuata in Iran, WhatsApp ha deciso di aggiungere alle app Android e iOS il supporto per i server proxy. Volontari e organizzazioni possono quindi aiutare gli utenti a comunicare liberamente con amici e familiari.

Il regime iraniano aveva bloccato l’accesso a WhatsApp per impedire ai cittadini di organizzare le proteste e condividere informazioni. L’azienda californiana aveva promesso che avrebbe fatto di tutto per ripristinare il servizio. La soluzione tecnica è rappresentata dall’accesso tramite proxy. Solitamente gli utenti installano una VPN per aggirare il blocco, ma non funziona sempre (in Iran non serve a nulla).

We continue to fight for your right to communicate freely and privately.

Now, when connecting to WhatsApp directly is not possible, you can stay connected around the world through a server set up by volunteers and organizations dedicated to helping others communicate freely.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 5, 2023