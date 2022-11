WhatsApp consente l'invio dei messaggi a se stessi

Era disponibile nelle versioni beta delle app Android e iOS da circa dieci giorni. WhatsApp ha ora confermato l’arrivo della funzionalità “Message Yourself” che permette di inviare un messaggio a se stessi. In realtà non è una vera e propria novità, in quanto è solo un modo più rapido per accedere al proprio contatto.

Appunti, promemoria e lista della spesa

Il rollout della nuova funzionalità Message Yourself è iniziato oggi, ma sarà disponibile per tutti nel corso dei prossimi giorni. Gli utenti che non usano soluzioni specifiche (ad esempio Google Keep o Evernote) o non vogliono installare altre app possono sfruttare WhatsApp per prendere appunti, salvare un promemoria o scrivere la lista delle spesa. È infatti sufficiente inviare un messaggio a se stessi.

Dopo aver aperto l’app e toccato il pulsante per la creazione di una nuova chat, l’utente deve scegliere il proprio contatto in cima all’elenco, come si vede nell’immagine. È possibile anche fissare la chat con se stesso all’inizio dell’elenco.

Come detto, la funzionalità è solo un modo più rapido per eseguire l’operazione. Esistono infatti almeno tre “workaround”. Il primo consiste nel creare una chat con un altro utente e successivamente rimuoverlo dal gruppo. È possibile anche salvare il proprio numero di telefono nella rubrica dello smartphone e scegliere l’opzione per l’invio del messaggio su WhatsApp. Infine si può sfruttare la funzionalità “Clicca per chattare” per creare un link del tipo https://wa.me/xxxxxxxxxx , dove le x indicano il numero di telefono in formato internazionale (senza zeri).

Su Telegram è possibile ottenere lo stesso risultato con la funzionalità “Messaggi salvati“, mentre Signal offre la funzionalità “Note personali“.