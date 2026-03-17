WhatsApp, disconnettersi senza perdere la cronologia delle chat

Oggi l’unica opzione per disconnettersi dall’account principale è disinstallare WhatsApp, e se non si fa un backup, la cronologia delle chat sparisce con lei. Un’operazione che trasforma la voglia di staccare per un po’ in un rischio concreto di perdere anni di conversazioni. Ma l’app di messaggistica di proprietà di Meta sta finalmente lavorando a un’alternativa più civile.

Su WhatsApp arriva il logout temporaneo senza perdere nulla

Nella beta Android 2.26.11.5, WABetaInfo ha scovato una nuova sezione dedicata al logout che permetterà di disconnettersi temporaneamente da un account senza perdere la cronologia delle chat. Le conversazioni quindi, resteranno sul dispositivo anche dopo la disconnessione. Non servirà più disinstallare l’app per fare una pausa.

Oggi WhatsApp permette di rimuovere gli account secondari dalle impostazioni, utile per chi usa la funzione multi-account, ma l’account principale non si può rimuovere senza disinstallare tutto.

L’aspetto più interessante è il percorso guidato che WhatsApp sta progettando prima del logout. Invece di un semplice “Disconnetti? Sì/No,” l’app presenterà una serie di alternative che potrebbero risolvere il problema senza la disconnessione.

Ci si vuole disconnettere per privacy? WhatsApp suggerirà di attivare il blocco app con autenticazione. Troppo notifiche? Mostrerà come gestire le impostazioni delle notifiche. Serve spazio sul telefono? Offrirà strumenti per liberare memoria eliminando media e messaggi vecchi. Servono più account? Ricorderà che è possibile aggiungerne uno senza eliminare il principale.

Solo se nessuna di queste opzioni risolve il problema, si potrà procedere con il logout vero e proprio, con il consiglio di fare un backup prima.

Un approccio sensato

L’approccio è intelligente per due motivi. In primis, molte persone che vogliono uscire da WhatsApp, non vogliono realmente disconnettersi, e non conoscono le opzioni già disponibili. Secondo, WhatsApp ha tutto l’interesse a trattenere gli utenti nell’app piuttosto che lasciarli andare, e presentare delle alternative prima del logout è il modo più elegante per farlo.

La funzione è in fase di sviluppo iniziale, perciò non è detto che verrà rilasciata nella forma attuale, o se non arriverà proprio, ma sarebbe un peccato, perché sembra una buona idea. Staremo a vedere.