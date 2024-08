WhatsApp: filtri AR come Snapchat e liste contatti

WhatsApp sta lavorando per rendere le videochiamate ancora più coinvolgenti e divertenti grazie all’introduzione di filtri AR. Inizialmente disponibile solo per un gruppo limitato di beta tester su Android, la funzione è ora accessibile anche ai tester iOS con l’aggiornamento alla versione 24.17.10.74, come svelato da WABetaInfo.

In cantiere anche un nuovo strumento (“Lista“) per organizzare i contatti e comunicare in modo ancora più veloce.

Arrivano i filtri AR di WhatsApp

Oltre ai classici filtri creativi, WhatsApp sta introducendo anche alcuni filtri pratici per migliorare l’esperienza delle videochiamate. Tra questi, spicca un filtro per gli ambienti con scarsa illuminazione, che permetterà di avere conversazioni chiare anche in condizioni di luce non ottimali.

Inoltre, una modalità di ritocco consentirà di nascondere eventuali imperfezioni, rendendo le videochiamate più piacevoli e confidenziali. Ma la vera novità è lo strumento di modifica dello sfondo, che permetterà di sfocare o sostituire lo sfondo con una scena predefinita, garantendo così una maggiore privacy e un aspetto più professionale.

Nuove funzionalità per l’organizzazione dei contatti

Oltre ai filtri AR, WhatsApp sta sviluppando anche nuove funzionalità per la creazione di elenchi nella versione 2.24.18.9 beta per Android. Questi elenchi potranno essere composti da singoli contatti o da gruppi multipli, in modo simile a come WhatsApp Business gestisce le etichette. L’obiettivo è quello di consentire agli utenti di comunicare rapidamente con i contatti che condividono interessi comuni, senza dover creare un unico grande gruppo in cui tutti possano interagire tra loro. Questa funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile per la gestione di progetti o eventi.

Un futuro più interattivo e organizzato

L’introduzione dei filtri AR e dello strumento di elenchi segna un importante passo avanti per WhatsApp, che mira a rendere l’esperienza degli utenti più coinvolgente e sempre più su misura. Non resta che attendere il rilascio ufficiale per scoprire tutte le potenzialità di questi strumenti innovativi e divertenti.