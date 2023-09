WhatsApp: filtri per la ricerca nei Canali

WhatsApp ha annunciato i Canali all’inizio di giugno. Prima di renderli accessibili a tutti, l’azienda di Menlo Park vuole aggiungere alcuni miglioramenti. Uno di essi è la possibilità di utilizzare una funzionalità di ricerca avanzata. Nelle ultime versioni beta delle app Android e iOS è stata invece aggiunta un’opzione per la gestione dei video messaggi istantanei.

Filtri di ricerca per i Canali

I Canali di WhatsApp possono essere definiti gruppi unidirezionali. Gli amministratori possono pubblicare testo, foto, video, adesivi e sondaggi, mentre gli utenti possono seguire gli aggiornamenti senza rispondere (ad eccezione dei sondaggi). La funzionalità è al momento accessibile (tramite link di invito) solo in nove paesi (Colombia, Singapore, Egitto, Cile, Malaysia, Ucraina, Perù, Marocco e Kenya).

Never miss a WhatsApp update again. The official WhatsApp channel is live in 🇸🇬 🇨🇴 🇪🇬 🇨🇱 🇲🇾 🇲🇦 🇺🇦 🇰🇪 🇵🇪 Product launches? Yep. Special features? Oh yeah. Exclusive drops? Absolutely. Follow here: https://t.co/w9ohjxKra2 pic.twitter.com/ptqgQPP6sZ — WhatsApp (@WhatsApp) July 25, 2023

Se l’amministratore non ha nascosto il Canale, gli utenti possono trovarlo e seguirlo nella nuova scheda Aggiornamenti (che sostituisce la scheda Stato). Gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto che WhatsApp ha rimosso il pulsante del filtro dalla schermata dei Canali per aggiungere singoli filtri nella parte superiore che consentono di trovare i Canali del proprio paese, oltre a quelli nuovi, più attivi e popolari.

La novità è disponibile per gli utenti che risiedono nei suddetti paesi. I Canali saranno accessibili a tutti entro fine anno.

Nelle versioni beta 2.23.18.21 per Android e beta 23.18.1.70 per iOS è stata invece aggiunta l’opzione per disattivare l’invio dei video messaggi istantanei, utile per gli utenti che preferiscono inviare solo messaggi vocali. Da alcuni giorni, un numero maggiore di utenti può testare il supporto multi-account.