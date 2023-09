WhatsApp: supporto multi-account in test

L’importante novità era stata introdotta all’inizio di agosto con la versione beta 2.23.17.8 di WhatsApp per Android. Ora il supporto multi-account è accessibile ad un numero maggiore di utenti con la versione beta 2.23.18.21 dell’app per Android. Nella versione beta 2.23.18.19 è invece disponibile la verifica dell’account tramite email.

Accesso multi-account per tutti

Grazie al supporto multi-account, WhatsApp consentirà di aggiungere un altro account sullo stesso dispositivo, sfruttando l’opzione inserita nelle impostazioni della versione beta 2.23.18.21 per Android. La funzionalità eviterà l’uso di soluzioni alternative, come la clonazione dell’app o l’installazione su un secondo smartphone, consentendo agli utenti di separare conversazioni e notifiche (ad esempio quelle personali e di lavoro).

Molto utile anche la seconda novità in test con la versione beta 2.23.18.19 per Android. Attualmente la procedura di registrazione prevede l’invio di un codice OTP a sei cifre via SMS, ma alcuni utenti non possono ricevere il codice. WhatsApp offrirà quindi l’opzione per la verifica dell’account tramite indirizzo email (che non sarà visibile ai contatti per motivi di privacy).

L’indirizzo email verrà automaticamente verificato se l’utente attiva l’autenticazione in due fattori e se corrisponde all’account Google usato per effettuare il backup delle conversazioni su Google Drive.

L’ultima novità, inclusa nella versione beta 2.23.18.20 per Android, riguarda le community. Un’opzione permette all’amministratore di scegliere chi può aggiungere nuovi membri (chiunque o solo gli amministratori).

Ovviamente sono funzionalità in test, quindi l’effettiva disponibilità nella versione stabile di WhatsApp dipenderà da vari fattori, tra cui i feedback degli utenti.