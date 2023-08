WhatsApp per macOS: nuova app con chiamate di gruppo

Oltre cinque mesi dopo l’annuncio della versione per Windows, l’azienda di Menlo Park ha rilasciato la versione stabile di WhatsApp per macOS. Alcune novità, tra cui il restyling dell’interfaccia, era state svelate con la versione beta disponibile dal mese di gennaio. Intanto, gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto nuove funzionalità nelle app beta per Android e iOS.

Chiamate di gruppo anche su Mac

Nel comunicato ufficiale è scritto che “l’app è stata riprogettata per essere familiare agli utenti Mac“. Infatti ha un design molto simile a quella dell’app Messaggi di Apple con un layout a due colonne. A sinistra c’è l’elenco dei contatti con il campo per la ricerca, mentre a destra c’è la finestra della conversazione. Ovviamente sono supportati sia i processori ARM di Apple che l’ultima versione del sistema operativo.

L’app è ottimizzata per schermi di grandi dimensioni. Gli utenti possono utilizzare il drag&drop per condividere i file nelle chat e visualizzare la cronologia delle conversazioni. WhatsApp per macOS supporta chiamate audio con un massimo di 32 partecipanti e videochiamate con un massimo di 8 partecipanti, come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo.

È possibile partecipare alla chiamata di gruppo dopo il suo inizio, vedere la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere le notifiche per le chiamate in arrivo anche quando l’app è chiusa. La privacy è garantita dalla crittografia end-to-end applicata a chat e chiamate. Al momento, la nuova app può essere scaricata dal sito ufficiale, ma nei prossimi giorni sarà disponibile anche sul Mac App Store.

Gli esperti di WABetaInfo hanno scoperto alcune novità in arrivo sulle app mobile. La beta 2.23.18.16 per Android consente di modificare (entro i 15 minuti successivi) un messaggio già inviato nelle community. La beta iOS 23.17.1.77 per iOS introduce invece un restyling dell’interfaccia.