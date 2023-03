WhatsApp si aggiorna su Windows: importanti novità per videochiamate

WhatsApp da oggi ottiene una nuova app per Windows, giusto a pochi giorni dal rilascio di alcune novità importanti per gli admin dei gruppi. In questo update per PC e laptop arriva il supporto completo a una funzionalità molto importante, come anche alcune migliorie generiche. Andiamo alla loro scoperta.

Le ultime novità per WhatsApp su PC

Il colosso di Mark Zuckerberg ha confermato tramite il suo account Instagram il rilascio in primis della nuova app con chiamate di gruppo crittografate end-to-end. Si tratta di una feature apparentemente piccola ed insignificante ma, in realtà, è una novità fondamentale per la tutela della privacy degli utenti.

In aggiunta, sempre rimanendo nel contesto delle call, la versione aggiornata di WhatsApp per Windows supporta le videochiamate con un massimo di 8 persone e le chiamate audio con un limite di 32 persone, proprio come su mobile.

Il team di sviluppatori si è poi focalizzato sul miglioramento dell’esperienza d’uso su grande schermo, perfezionando il collegamento multi-dispositivo in maniera tale che l’uso di account differenti su più device sia non solo più semplice, ma anche più performante.

Ma attenti alle app false!

Cogliamo dunque questa occasione per ricordare che, recentemente, in rete si stanno diffondendo app false di WhatsApp e anche di Telegram, contenenti un trojan bancario pronto a rubare i dati sensibili dei vostri account. Ciò non sembra valere, fortunatamente, per la variante Windows dei rispettivi servizi, e il problema si limita alle app per smartphone.

Ad ogni modo, meglio sempre prestare molta attenzione anche ai presunti update dei servizi di messaggistica: se scaricati dal canale sbagliato, potrebbero infettare il vostro dispositivo!