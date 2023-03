WhatsApp: novità per amministratori e utenti dei gruppi

Nelle scorse ore, WhatsApp ha annunciato l’introduzione di ulteriori modifiche ai gruppi, con l’applicazione di due novità, al fine di offrire agli amministratori degli stessi un sistema di gestione ancora più semplice, oltre che una migliore esperienza d’uso agli altri utenti che se ne servono.

WhatsApp: nuove opzioni di controllo e gruppi in comune a colpo d’occhio

Nel dettaglio, la squadra alle spalle di WhatsApp ha creato per la celebre applicazione di messaggistica un nuovo strumento di controllo che permette agli amministratori dei gruppi di stabilire chi può far parte degli stessi in maniera più facile e veloce.

Quando un amministratore condivide un link d’invito o rende il proprio gruppo accessibile agli altri, può ora controllare in maniera più granulare chi può iscriversi, intervenendo su un elenco da cui è possibile accettare e rifiutare le richieste. Visto e considerato che i gruppi sono il luogo ove avvengono le conversazioni più intime, è estremamente importante che i loro amministratori possano determinare chi può farne parte e chi no in maniera semplice e senza intoppi.

Inoltre, diventa più immediata la ricerca dei gruppi in comune, per scoprire quali si condividono con una determinata persona.

Sino a prima delle modifiche, per scoprire quali sono i gruppi in comune occorreva selezionare un contatto su WhatsApp, accedere alla schermata con le relative info e scorrere sino alla sezione dedicata, mentre con i cambiamenti in atto è sufficiente aprire l’app e digitare il nome del contatto di riferimento nella barra di ricerca, dopodiché saranno mostrati i gruppi comuni.