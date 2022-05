WhatsApp: fine supporto per iOS 10 e 11 a ottobre

Cattive notizie in arrivo per coloro che ancora oggi adoperano un iPhone con su installata una vecchia versione del sistema operativo e che al contempo si servono di WhatsApp. Il team della celebre piattaforma di messaggistica istantanea si prepara infatti a interrompere ufficialmente il supporto a iOS 10 e 11 e, di conseguenza, agli smartphone della “mela moriscata” che continuano a utilizzarle.

WhatsApp: dal 24 ottobre stop al supporto per iOS 10 e 11

WhatsApp ha infatti iniziato a predisporre una notifica per avvisare i possesso di un iPhone basato sulle più datate versioni di iOS che il supporto alle relase coinvolte verrà interrotto a partire dal 24 ottobre dell’anno corrente. La notifica invita ad aggiornare il sistema operativo iOS passando a una versione più recente, possibilità che tutti i modelli di “melafonino” basati su iOS 10 e 11 avranno, ad eccezione di iPhone 5 e iPhone 5C.

Inoltre, nel centro assistenza di WhatsApp viene precisato che gli utenti che posseggono un iPhone devono eseguire iOS 12 o versioni successive per continuare a utilizzare l’app. Gli utenti Android, ad esempio, hanno bisogno di OS 4.1 o versioni successive.

La misura intrapresa dovrebbe avere un impatto abbastanza contenuto, considerando il fatto che gli iPhone esclusi del tutto sono stati lanciati rispettivamente nel 2021 e nel 2013 e non sono più supportati da iOS 12. Con ogni probabilità, dunque, la maggior parte degli utenti che avevano acquistato questi dispositivi sarà già passata a un modello successivo.

Coloro che poi, per una ragione o per un’altra, non hanno ancora cambiato smartphone, possono valutare l’acquisto di un iPhone 13 che su Amazon viene venduto con prezzi a partire da 887 euro.

