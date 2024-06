WhatsApp consentirà di fissare fino a 2 canali su Android

WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il Google Play Beta Program, portando la versione dell’app alla 2.24.13.3, che introduce una funzione molto attesa. Gli utenti Android, infatti, potranno fissare fino a due canali in cima all’elenco dei canali seguiti.

Maggiore controllo e facilità d’accesso ai contenuti importanti

La nuova funzione di pinning dei canali è stata pensata per offrire agli utenti un maggiore controllo sulle loro interazioni con i canali seguiti. Fissando i canali preferiti in cima all’elenco, gli utenti possono accedere rapidamente ai contenuti più importanti o consultati più frequentemente, senza dover scorrere ogni volta l’intera lista.

Come fissare un canale

Per utilizzare questa nuova funzione, gli utenti dovranno semplicemente selezionare il canale che desiderano fissare in cima all’elenco e poi scegliere l’opzione “Pin” dalla barra superiore dell’app. È possibile fissare fino a due canali contemporaneamente. Inoltre, gli utenti potranno anche selezionare più canali per eseguire azioni in blocco, come silenziare le notifiche, contrassegnare come letti, ecc..

Prima dell’introduzione di questa funzione, gli utenti erano costretti a scorrere manualmente l’elenco dei canali ogni volta che volevano accedere a quelli più seguiti, un processo che poteva risultare lungo e frustrante, specialmente per chi segue molti canali. Grazie alla possibilità di fissare i canali preferiti, gli utenti potranno ora accedervi con estrema facilità, risparmiando tempo prezioso.

Questa maggiore efficienza non solo migliora l’esperienza di navigazione all’interno dell’app, ma aumenta anche la soddisfazione complessiva degli utenti. Inoltre, avendo sempre a portata di mano gli ultimi aggiornamenti dei canali preferiti, gli utenti saranno più propensi a rimanere informati e coinvolti con i contenuti di loro interesse.

Disponibilità della funzione

Al momento, la funzione che permette di fissare fino a due canali è disponibile per un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Nei prossimi giorni, la funzione sarà gradualmente estesa a un numero sempre maggiore di utenti, permettendo a tutti di godere di questa pratica novità.