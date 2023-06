WhatsApp: Google corregge il bug del microfono

All’inizio dello scorso mese è emerso che l’app WhatsApp per Android effettua frequenti accessi al microfono dello smartphone anche quando non adoperata a causa di un bug confermato direttamente da Google. A distanza di qualche settimana la situazione pare essere stata finalmente risolta, lo hanno da poco confermato gli sviluppatori dell’azienda di Mountain View.

Con un messaggio condiviso su Twitter dall’account ufficiale di Android Developers, infatti, Google ha fatto sapere di aver corretto un recente bug del sistema operativo mobile del “robottino verde” che interessava un numero limitato di utenti WhatsApp e che, per l’appunto, ha generato indicatori e notifiche sulla privacy errati nella Privacy Dashboard di Android.

A recent Android bug affecting a limited number of WhatsApp users produced erroneous privacy indicators and notifications in the Android Privacy Dashboard.

Users can now update their WhatsApp app to address this issue.

We thank WhatsApp for their partnership and apologize…

— Android Developers (@AndroidDev) June 21, 2023