WhatsApp ha cominciato a fornire supporto via chat

Non di rado gli utenti WhatsApp si ritrovano a dover fare i conti con down e disservizi di vario tipo, paradossalmente complice di ciò il fatto che si tratta del servizio di messaggistica più diffuso e apprezzato al mondo. Per far fronte nel miglior modo possibile ad eventuali difficoltà, il team di WhatsApp ha però deciso di rendere disponibile un nuovo e interessante strumento di assistenza: il supporto in-app tramite chat.

WhatsApp: l'assistenza si può contattare in chat

La funzione è in fase di rilascio sul canale beta di Android (v. 2.22.3.5) e su quello di iOS (v. 22.2.72), ma in alcuni casi è già disponibile anche sulla versione stabile dell'app. Per il rollout su larga scala, però, si dovrà ancora aspettare qualche giorno.

Ad ogni modo, per poterne usufruire basta accedere alla sezione “Impostazioni” dell'app di WhatsApp per Android o iOS, selezionare la voce “Aiuto” e poi quella “Contattaci”. Nella schermata che viene proposta si può quindi compilare un apposito campo di testo in cui inserire le motivazioni che stanno spingendo a contattare l'assistenza e inviare il tutto per ricevere supporto in chat.

Da notare che le prime avvisaglie relative all'introduzione della feature in questione risalgono al 2020, nascoste all'interno del codice di una beta per Android, ma poi il tutto è stato rimandando, probabilmente a causa di qualche problema tecnico o molto più semplicemente per un ripensamento sul da farsi da parte degli sviluppatori con l'obiettivo di migliorare la funzionalità.

Il supporto via chat, comunque, non è l'unico metodo offerto da WhatsApp per ottenere assistenza. Il famoso servizio di instant messaging permette pure il contatto a mezzo email, ma chiaramente uno scambio di messaggi in tempo reale va sicuramente a riverlarsi più efficiente nella maggior parte dei casi.