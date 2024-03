WhatsApp: in arrivo la trascrizione vocale su Android

I messaggi vocali sono molto utilizzati sulle app di messaggistica, ma non piacciono a tutti. Sono comodi per chi li invia, meno per chi li riceve… Richiedono troppo tempo per essere ascoltati, contengono dettagli spesso superflui e mancano di sintesi. Tutti aspetti frustranti per chi preferirebbe leggere piuttosto che ascoltare i messaggi. Per questo motivo, Meta ha introdotto un anno fa la trascrizione dei vocali di WhatsApp su iOS. Ora la novità è in arrivo anche su Android.

WhatsApp su Android: la trascrizione dei messaggi vocali è finalmente in fase di sviluppo

Secondo le indiscrezioni di The SpAndroid, la trascrizione dei messaggi vocali sarà presto implementata anche su Android. Dall’analisi dell’ultima beta dell’app (WhatsApp 2.24.7.7), infatti, il leaker ha scoperto che la funzione è in fase di sviluppo. Tuttavia, non è ancora noto quando sarà distribuita nella versione stabile. Per attivarla serviranno 150 MB di dati aggiuntivi.

Questa nuova funzionalità sfrutterà il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone per fornire trascrizioni criptate end-to-end, preservando così la privacy dell’utente anche quando i messaggi vocali saranno convertiti in testo. È importante sottolineare che funzioni simili sono già presenti in altre applicazioni di messaggistica come Google Messaggi e Telegram, sebbene con alcune limitazioni per gli utenti non premium.

Altre funzionalità per i messaggi vocali

Come promemoria, da diversi anni, WhatsApp offre la possibilità di accelerare la riproduzione dei messaggi vocali, un’opzione utile per risparmiare tempo quando si ha fretta. L’applicazione supporta tre velocità di riproduzione: 1x, 1,5x e 2x. Più di recente, il servizio di messaggistica ha introdotto i messaggi vocali effimeri, che vengono automaticamente eliminati una volta letti.