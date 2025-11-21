WhatsApp lancia Informazioni: status come le Instagram Notes

WhatsApp rispolvera una vecchia funzione, praticamente un clone delle Instagram Notes. Si chiama “Informazioni” e permette di pubblicare brevi aggiornamenti di testo che i contatti possono vedere nella parte superiore delle chat individuali e nei profili. Suona familiare, già. Non che ci sia nulla di male nel copiare qualcosa che funziona. Instagram ha copiato le Storie da Snapchat e il successo è stato clamoroso.

WhatsApp rilancia le Informazioni: i micro‑status che spariscono in 24 ore

Meta, proprietaria sia di WhatsApp che di Instagram, sostiene nel post sul blog che Informazioni era in realtà la funzione principale di WhatsApp, prima che l’app si concentrasse sulla messaggistica sicura e privata. Ma la mossa sembra più ispirata al successo di Instagram Notes, lanciata nel 2022 e diventata popolare tra gli utenti che volevano condividere micro-aggiornamenti senza dover postare storie complete.

Con “Informazioni“, è possibile pubblicare un breve aggiornamento di testo, tipo sono in riunione fino alle 5 o qualcuno vuole un caffè? , che apparirà in cima alle chat con gli amici e nel proprio profilo. Gli altri possono toccare lo status per rispondere direttamente, trasformando il micro-aggiornamento in un potenziale spunto di conversazione.

WhatsApp suggerisce di usare lo spazio per far sapere agli altri cosa si sta facendo, quali sono le novità nella propria vita, o per spiegare perché al momento non si è disponibili a parlare. È fondamentalmente un modo per comunicare senza dover effettivamente comunicare, perfetto per chi vuole far sapere qualcosa a tutti senza dover rispondere a ventisette messaggi individuali con la stessa informazione.

Come le Note di Instagram, lo status “Informazioni” scompare dopo un giorno per impostazione predefinita. Ma WhatsApp ha aggiunto un livello di personalizzazione in più. È possibile regolare il timer per far sparire lo status più rapidamente (un ripensamento ci sta) o per renderlo visibile per più di 24 ore. Inoltre, la privacy è personalizzabile. Gli utenti possono scegliere se mostrarli solo ai contatti o pubblicamente.

Al momento del lancio, “Informazioni” non è sofisticata come Instagram Notes. Non supporta brevi video in loop, non ha integrazioni con servizi di streaming musicale, non permette di condividere quello che si sta ascoltando su Spotify. È solo testo. Ma se la funzione prende piede, sicuramente WhatsApp aggiungerà video, GIF, integrazione musicale, e tutto quello che Instagram Notes ha già.

Disponibile da questa settimana

“Informazioni” sarà disponibile per gli utenti su dispositivi mobili a partire da questa settimana. Nel grande schema delle cose, è una di quelle aggiunte che non cambierà radicalmente come si usa WhatsApp, ma che potrebbe rendere alcune comunicazioni leggermente più comode. Solo il tempo dirà se diventerà popolare.