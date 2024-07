WhatsApp per iOS: nuova interfaccia per le chiamate

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS, la versione 24.14.78, è stato rilasciato sull’App Store e porta con sé una serie di miglioramenti e novità, tra cui una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate.

La nuova interfaccia modernizza la barra delle chiamate in basso, ingrandisce la foto del profilo e introduce un design contemporaneo, migliorando notevolmente l’esperienza utente durante le chiamate.

Nuova interfaccia per le chiamate

WABetaInfo ha notato che con l’ultimo aggiornamento 24.14.78 per iOS è stata introdotta una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate vocali e video. Questa novità però non è stata menzionata nelle note di rilascio ufficiali di WhatsApp.

Nello specifico, la nuova interfaccia ridisegna la barra inferiore visibile durante le chiamate, con un design più moderno e minimale. La barra è stata assottigliata, il pulsante per attivare/disattivare audio e video è stato rivisto e lo sfondo è diventato semitrasparente.

Inoltre, nella parte alta dello schermo, i pulsanti per accedere alla rubrica, attivare/disattivare la fotocamera, terminare la chiamata sono stati ingranditi e resi più visibili, migliorando l’usabilità.

Foto e video in HD di default

Oltre alla nuova interfaccia per le chiamate, l’aggiornamento 24.14.78 di WhatsApp per iOS include anche una funzione per gestire la qualità predefinita dei contenuti multimediali direttamente nelle impostazioni di archiviazione e dati. Questa funzione consente agli utenti di avere un maggiore controllo sulla qualità e sulle dimensioni dei file multimediali condivisi tramite l’app. Ciò significa che è possibile impostare la qualità HD come predefinita per l’invio di foto e video.

Roll out graduale dell’aggiornamento

La nuova interfaccia per le chiamate introdotta nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp per iOS non è disponibile per tutti gli utenti contemporaneamente. WhatsApp sta rilasciando gradualmente questa funzionalità nei prossimi giorni/settimane. Quindi, anche se l’aggiornamento è stato installato, alcuni account potrebbero non avere ancora accesso alla nuova interfaccia.

Per verificarne la disponibilità, è consigliabile controllare regolarmente l’app WhatsApp dopo aver installato l’ultima versione 24.14.78 dall’App Store. Se la nuova interfaccia non è ancora visibile, basta attendere qualche giorno/settimana e riprovare ad aggiornare WhatsApp all’ultima release.

Inoltre, per ricevere in anteprima le nuove funzionalità, è possibile iscriversi al programma TestFlight di WhatsApp, che permette di testare le novità prima del rilascio pubblico. In questo modo, la nuova interfaccia delle chiamate dovrebbe essere abilitata non appena disponibile.