WhatsApp, invio foto e video HD di default

È trascorso ormai quasi un anno da quando Meta ha introdotto, su WhatsApp, la possibilità di inviare foto e video HD, senza compressione, dunque con una qualità e una risoluzione maggiori. Fino a oggi è però stato necessario selezionare l’apposita opzione in fase di caricamento, premendo l’icona dedicata. Da qui in avanti, chi è abituato a farlo sempre, potrà contare su una nuova modalità, così da impostarlo di default.

Foto e video HD di default per WhatsApp: l’aggiornamento

Se ne parla già da qualche settimana, dall’avvio di una fase di test in beta, ma la conferma definitiva è giunta solo ora, dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, con la condivisione dello screenshot visibile qui sotto. È quello che fotografa il changelog ufficiale dell’aggiornamento che porta la versione iOS dell’app alla release 24.12.78. Tra le novità, si legge chiaramente Puoi impostare di default la qualità HD .

Bisogna comunque tenere conto che i contenuti multimediali in alta risoluzione occupano più spazio e richiedono un quantitativo maggiore di traffico dati. È dunque bene prestare attenzione a questi aspetti, per non correre il rischio di trovarsi in breve tempo a dover fare i conti con problemi di memoria interna o di connettività sui network mobile (lo stesso vale per i destinatari).

Già disponibile, anche su Android (non per tutti)

WhatsApp permette di attivare l’opzione di default tra le Impostazioni, in Archiviazione e dati, alla voce Qualità caricamento file multimediali.

Il rollout della novità arriverà a completarsi entro le prossime settimane. Se non risulta ancora disponibile è dunque solo una questione di tempo (aggiornare l’applicazione potrebbe aiutare). Da un test appena eseguito su uno smartphone Android, l’opzione risulta già selezionabile, come si può osservare da questi screenshot.