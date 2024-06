WhatsApp: in arrivo nuova funzione di controllo della privacy

WhatsApp si appresta a rilasciare un nuovo aggiornamento attraverso il programma Beta di Google Play, che porterà l’app alla versione 2.24.13.12. La novità principale di questo update, come scoperto da WABetaInfo, è l’introduzione di una funzione che consentirà agli utenti di accedere direttamente alla schermata di controllo della privacy, attualmente in fase di sviluppo e che sarà disponibile in un futuro aggiornamento stabile.

La funzione di controllo della privacy

In un precedente aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.9.15 era stata annunciata l’introduzione della funzione di controllo della privacy, pensata per aiutare gli utenti a comprendere e gestire in modo più efficace le proprie impostazioni sulla privacy. Questa nuova schermata permetterà agli utenti di rivedere e regolare rapidamente le loro preferenze, garantendo un maggiore controllo su chi può accedere alle loro informazioni.

Accesso diretto alla schermata di controllo della privacy

WhatsApp sembra voler offrire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido e semplice le proprie impostazioni sulla privacy, anche quando la funzione di controllo dedicata non è disponibile. Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.13.12, disponibile sul Google Play Store, è stato scoperto che l’azienda sta lavorando a una funzione che consentirà di aprire direttamente la schermata di controllo della privacy.

Attualmente, WhatsApp presenta il banner del controllo della privacy nelle impostazioni dedicate dopo un certo numero di giorni, il che significa che gli utenti possono utilizzare questa funzione solo quando il banner viene visualizzato, non essendoci altri modi per accedere direttamente a questa sezione dell’app.

Con il nuovo aggiornamento, invece, gli utenti potranno accedere alla schermata di controllo della privacy ogni volta che lo desiderano, senza dover attendere la comparsa del banner. Il nuovo punto di accesso fornirà probabilmente un modo più comodo e immediato per gli utenti di rivedere e gestire le proprie impostazioni sulla privacy, senza dover attendere la comparsa del banner dedicato.

Disponibilità

La funzione per aprire la schermata di controllo della privacy è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. Recentemente, WhatsApp ha annunciato che introdurrà su Android la possibilità di controllare le impostazioni della privacy per gli aggiornamenti di stato, come già avviene su iOS.