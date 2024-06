Meta ha riunito il cast di Modern Family per lo spot di WhatsApp

Trascorsi più di quattro anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio, risalente al maggio 2020, il cast della serie Modern Family è stato riunito da Meta per realizzare uno video promozionale dedicato a WhatsApp. Il gruppo di Mark Zuckerberg non ha badato a spese per girare la pubblicità.

Lo spot di WhatsApp nella casa di Modern Family

Gli ingredienti sono un gruppo di famiglia e un membro che scopre di non essere invitato. Il risultato è quello visibile in streaming qui sotto, direttamente dal canale YouTube dell’applicazione. La durata dello spot è pari a 30 secondi e, con tutta probabilità, sarà trasmesso oltreoceano in TV.

Il messaggio veicolato è chiaro: con WhatsApp non si fanno distinzioni tra sistemi operativi o smartphone differenti, non ci sono problemi di incompatibilità tra gli standard impiegati dalle diverse piattaforme mobile. E la privacy è tutelata. La tempistica non è certo casuale: iOS 18 sta per aggiungere il supporto alla tecnologia RCS e Meta ha intenzione di giocare d’anticipo.

Quanti sono gli utenti di WhatsApp?

Prendendo come riferimento i numeri condivisi da Statista, ci sono quasi tre miliardi di utenti (per la precisione 2,96 miliardi, dato aggiornato a fine maggio 2024) attivi ogni mese su WhatsApp. Il volume è in costante aumento. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ha registrato una crescita pari al 7%.

L’obiettivo di Meta, perseguito anche attraverso la realizzazione di questo spot, è di consolidare la leadership, promuovendo il servizio ed evitando l’esodo verso le alternative proposte dall’universo mobile.

Niente reboot per la serie TV

In chiusura, una nota dolente per i fan della serie TV. Come sottolineato da Hollywood Reporter, Julie Bowen (Claire Dunphy), Ty Burrell (Phil Dunphy), Eric Stonestreet (Cameron Tucker) e Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) non sembrano avere al momento alcuna intenzione per riunirsi e dare vita a un reboot di Modern Family.