WhatsApp su iPad: finalmente, ci siamo quasi

Il programma TestFlight impiegato da WhatsApp per il test delle nuove funzionalità ne ha appena accolta una che farà piacere a tutti i possessori di un tablet Apple: la versione 23.19.1.71 porta con sé la compatibilità con iPad. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Fase di test per WhatsApp su iPad

A renderlo noto è la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, su segnalazione di alcuni lettori. C’è anche uno screenshot, visibile qui sotto, utile per dare uno sguardo in anteprima all’interfaccia dell’applicazione.

Per installarla è necessario avere la versione beta di WhatsApp per iOS su iPhone e su iPad. Dopodiché, sullo smartphone è necessario recarsi all’interno della sezione “Dispositivi collegati” e scegliere “Collega un dispositivo” per effettuare infine la scansione del classico codice QR necessario alla sincronizzazione.

A questo punto, sarà possibile utilizzare l’applicazione sul tablet in modo indipendente, anche quando il telefono non è connesso a Internet. L’allineamento delle chat sarà automatico.

C’è ovviamente il supporto alla crittografia end-to-end, ma in questa fase ancora mancano alcune funzionalità, a partire da quelle relative alla visione degli aggiornamenti di stato e alla condivisione della geolocalizzazione in tempo reale. Come sempre accade in questi casi, saranno introdotte strada facendo, insieme a migliorie e alla correzione dei bug emersi.

Non è stata comunicata una data di uscita per tutti, potrebbero trascorrere diversi mesi. Coloro che non fanno parte del programma TestFlight dovranno necessariamente attendere.

Passkey in arrivo su Android

Non è tutto: sempre nelle ore scorse ha fatto il suo debutto la versione beta 2.23.20.4 di WhatsApp per Android. In questo caso, introduce il supporto alle passkey per la verifica dell’account. Per chi non ne fosse a conoscenza, il metodo impiega un mix di codici e di riconoscimento biometrico per mandare in pensione le password tradizionali. Per capire di cosa si tratta rimandiamo a un approfondimento dedicato su queste pagine.