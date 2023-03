WhatsApp su iPhone da oggi permette di copiare testi da immagini

Siete stanchi di trascrivere manualmente i contenuti di un’immagine che un contatto vi ha inviato su WhatsApp? Finalmente il servizio di messaggistica firmato Meta riceve la funzionalità che vi farà risparmiare molto tempo, rendendo questo processo estremamente semplice. Proprio in queste ore, infatti, su WhatsApp per iPhone è possibile copiare il testo dalle immagini con pochissimi tap dello smartphone. Vediamo come si fa!

WhatsApp riceve una feature molto attesa

Come riportato dagli attenti colleghi di WABetaInfo, infatti, la nuova versione 23.5.77 di WhatsApp per dispositivi iOS – a patto che si tratti di iOS 16 e versioni successive – consente di selezionare il testo incluso in un’immagine o in un video per copiarlo come testo.

Il procedimento lo potete vedere anche qui sopra ed è davvero intuitivo: è sufficiente tenere premuto a lungo il testo incluso nella fotografia (o nel video) d’interesse per accedere al menu pop-up con le consuete voci “Copia” e “Seleziona tutto”, selezionando appunto la prima opzione offerta. In questo modo, potrete inviare la stessa stringa a qualsiasi contatto, effettuare una rapida ricerca su Google, inserirla in una pratica nota e molto altro ancora.

Naturalmente, per motivi di privacy la funzionalità non funzionerà nel caso delle immagini inviate con singola visualizzazione, ovvero per i messaggi effimeri.

Arriverà su Android o versioni precedenti di iOS?

La risposta, per ora, è negativa. Ricordiamo infatti che la feature “Testo attivo” è disponibile esclusivamente su iOS 16 a causa di API integrate con l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per iPhone. Per quanto concerne il sistema mobile del robottino verde, è plausibile un’integrazione futura della medesima funzionalità sugli smartphone Android di ultima generazione, seguendo le orme lasciate dalla Mela. Solo dopo l’integrazione lato OS WhatsApp potrà provvedere con un aggiornamento analogo.