 WhatsApp su iPhone semplifica la condivisione negli Stati
WhatsApp per iOS versione 25.22.83 introduce la condivisione diretta negli Stati dal menu di sistema. Roll out graduale in corso.
Fino a ieri condividere uno Stato WhatsApp su iPhone era un piccolo calvario. Bisognava aprire l’app, navigare tra i menu, selezionare lo Stato, poi finalmente caricare l’immagine. Oggi tutto cambia con un aggiornamento che semplifica la vita di milioni di utenti iOS.

iPhone, condividere gli Stati WhatsApp diventa finalmente più facile

D’ora in poi, quando si condivide una foto o un video da qualsiasi app, si troverà l’opzione “Il mio stato” direttamente nel menu di condivisione di iOS. Niente più giri infiniti tra le schermate dell’app. Gli utenti Android possono farlo già da tempo in verità…

La domanda sorge spontanea: se la funzione esisteva già su Android, perché ci è voluto tutto questo tempo per portarla su iOS? La risposta sta probabilmente nelle complessità del sistema di condivisione di Apple, più rigido e strutturato rispetto a quello di Google.

Ma c’è anche una strategia dietro. WhatsApp sta cercando di aumentare l’uso degli Stati, quella funzione che molti ignorano ma che a livello di engagement è una miniera d’oro. Rendere più facile la condivisione significa più contenuti, più visualizzazioni, più tempo speso sull’app.

L’editor integrato

Una volta selezionato “Il mio stato” inoltre, si apre l’editor completo di WhatsApp dov’è possibile aggiungere testo colorato, emoji, e disegni a mano libera. Meta sa che le persone amano personalizzare i contenuti, renderli unici. Un’immagine nuda e cruda è meno coinvolgente di una arricchita con un commento spiritoso o un’emoji piazzata ad hoc.

Roll out

Il roll out di questa nuova funzione di WhatsApp sarà graduale. Ciò vuol dire che alcuni fortunati la stanno già utilizzando, altri dovranno pazientare qualche giorno o settimana.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 25 ago 2025

