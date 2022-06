WhatsApp: così lasceremo i gruppi senza essere notati

Prima o poi, tutti si trovano a dover fare i conti con l’esigenza di abbandonare alcuni gruppi WhatsApp. I motivi possono essere i più disparati: un insieme di persone frequentate in passato e diventate ingombranti, la valanga di meme e video inviata quotidianamente dai più simpatici o altro. Oggi, farlo significa rischiare di innescare incidenti diplomatici e di ricevere una miriade di messaggi che chiedono il motivo della decisione in forma privata. Fortunatamente, il team di sviluppatori impegnato al fine di migliorare l’applicazione sta mettendo a punto una soluzione definitiva, o quasi: la possibilità di uscire senza essere notati.

Lasciare i gruppi WhatsApp in silenzio: presto sarà possibile

I test della nuova funzionalità hanno preso il via nei mesi scorsi, ne abbiamo già scritto su queste pagine a metà maggio. Oggi arriva un’ennesima conferma sul proseguimento dei lavori, come sempre dall’attenta redazione del sito WABetaInfo. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto.

Uscire da “NOME GRUPPO”? Solo gli amministratori del gruppo saranno notificati della tua uscita dal gruppo.

La nuova funzionalità in arrivo su WhatsApp consentirà di abbandonare i gruppi senza farlo sapere a tutti i membri (fonte: WABetaInfo)

Solo gli amministratori, dunque, riceveranno la notifica dell’uscita. Rimanendo in tema, il team di WhatsApp sta preparando un’altra caratteristica inedita: quella che consentirà di consultare l’elenco dei membri passati, per conoscere chi faceva parte del gruppo e ha deciso di abbandonarlo, ma senza specificare quando.

Come sempre accade in questi casi, trattandosi di feature ancora in fase di sviluppo e test, non sono disponibili informazioni in merito alle tempistiche necessarie per il lancio. Sappiamo invece che dovrebbero arrivare in contemporanea su tutte le versioni del servizio ovvero su Android, iOS e nell’edizione desktop accessibile dai computer.

