WhatsApp: Lucchetto Chat in arrivo sul Web

L’applicazione Web di WhatsApp, quella accessibile da browser all’indirizzo web.whatsapp.com , sta per arricchirsi di una caratteristica inedita: è la funzionalità Lucchetto Chat (in inglese Chat Lock), la stessa già presente sugli smartphone Android e iOS dalla scorsa primavera. Come si può intuire già dal nome, ciò che fa è introdurre un livello aggiuntivo di tutela della privacy, permettendo all’utente di rendere alcune conversazioni inaccessibile a occhi indiscreti.

Lucchetto Chat (Chat Lock) nella versione Web di WhatsApp

A scoprirlo in anteprima è stata, ancora una volta, la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, con la pubblicazione di un articolo da cui abbiamo tratto lo screenshot visibile qui sotto. È in fase di sviluppo e non ancora disponibile. Le conversazioni protette saranno raggruppate all’interno di una scheda raggiungibile attraverso il pulsante dedicato, nella barra laterale dell’interfaccia.

Per poterla aprire non basterà un click, ma dovrebbe essere necessario digitare un codice segreto. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una tutela in più per la privacy, utile soprattutto a coloro che effettuano l’accesso a WhatsApp da postazioni condivise oppure in presenza di altre persone.

Come sempre accade in questi casi, non si è a conoscenza delle tempistiche necessarie per il lancio. Come già scritto, si tratta di una nuova funzionalità in fase di sviluppo e che dovrà obbligatoriamente essere sottoposta a una fase di test prima di iniziare il rollout.