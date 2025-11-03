WhatsApp per Mac: arrivano i temi per personalizzare le chat

C’è stato un tempo, nel lontano 2010, in cui personalizzare le chat era considerata una figata assoluta. MSN Messenger regnava sovrano con i suoi sfondi improbabili e le sue bolle di messaggi fluorescenti. Poi è arrivata l’era del minimalismo, WhatsApp ha conquistato il mondo con il suo verde Pantone 375C, e per anni abbiamo guardato tutti la stessa identica interfaccia bianca con le bolle verdi. Bello, pulito, noioso da morire.

Poi sono arrivati i temi colorati su iPhone e Android. Ma il Mac era rimasto indietro. Finalmente, nel 2025, Meta ha deciso che forse era il momento di recuperare il tempo perduto…

I temi colorati per le chat sbarcano su WhatsApp per Mac con 22 opzioni disponibili

L’aggiornamento è in fase di rilascio graduale: arriverà prima agli utenti Beta e, successivamente, a tutti gli altri. Una volta disponibile, si potrà trovare in Impostazioni > Chat.

Incluso il tema predefinito, quello tristemente familiare, ci sono 22 temi preimpostati. Ognuno include uno sfondo unico e un colore abbinato per le bolle dei messaggi, studiati con cura per garantire un equilibrio visivo.

Ma qui viene il bello, non si è obbligati a usare quelli preimpostati. È possibile scegliere tra 38 opzioni di colore per le bolle, regolare la luminosità dello sfondo e persino caricare le proprie immagini come sfondi. Si vuole chattare con il proprio capo su uno sfondo con la foto del proprio gatto? Ora si può. Si dovrebbe? Probabilmente no, ma questa è un’altra storia.

La cosa interessante è che si può impostare un tema globale per tutte le chat, oppure assegnare temi diversi a conversazioni specifiche. Per garantire la massima privacy, solo il diretto interessato vede il tema che ha impostato. L’altra persona continuerà a vedere il suo tema preferito, o quello predefinito se non ha voglia di sbattersi. Niente imposizioni.

Il vantaggio dei temi personalizzati

Oltre al fattore estetico, ci sono motivi concreti per cui i temi su WhatsApp per Mac hanno senso. Prima di tutto, rendono le sessioni desktop lunghe meno dolorose per gli occhi. Se si passano ore a chattare su Mac, magari perché si lavora da remoto e WhatsApp è diventato il principale strumento di comunicazione, avere un tema scuro può salvare la tua vista.

Poi c’è la questione dell’organizzazione. Assegnare colori diversi a tipi diversi di chat aiuta a distinguerle al volo. E non dimentichiamo il comfort visivo. Lavorare di sera con uno sfondo bianco accecante non è il massimo. Con un tema scuro, invece, gli occhi ringrazieranno.

La non-sincronizzazione

Ma c’è un “ma”. I temi su Mac non sono sincronizzati con quelli su iPhone. Se si vuole lo stesso tema su entrambi i dispositivi, bisogna impostarlo due volte, manualmente. Separatamente. Come ai vecchi tempi, quando la sincronizzazione cloud era ancora un sogno e si doveva fare tutto a mano.

Per chi usa un tema scuro su Mac e uno chiaro su iPhone, magari perché il Mac lo utilizza di sera e l’iPhone di giorno, avere configurazioni separate ha senso. Ma per tutti gli altri? È solo un fastidio in più.