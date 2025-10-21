WhatsApp e Messenger ti avvisano se rischi una truffa

Meta ha annunciato alcune novità destinate a WhatsApp e Messenger, introdotte con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffe che prendono di mira gli utenti delle due applicazioni. È accaduto un po’ a tutti di ricevere messaggi da contatti sconosciuti, con i pretesti più differenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di raggiri messi in atto per allungare le mani su informazioni e dati personali. Se per i più smaliziati è piuttosto semplice riconoscerli e bloccarli in un istante, i meno attenti continuano a correre il rischio di cadere nella trappola dei cybercriminali, con conseguenze anche molto gravi.

Nuovi sistemi anti-truffa per WhatsApp e Messenger

Per questo motivo, su WhatsApp mostrerà un avviso quando si starà per attivare la condivisione dello schermo con un contatto sconosciuto. È uno dei metodi più utilizzati dai malintenzionati per rubare informazioni come i dettagli delle coordinate bancarie, dei metodi di pagamento e i codici di verifica da impiegare poi per bucare gli account.

Per quanto riguarda Messenger, invece, arriveranno sistemi in grado di identificare le truffe nelle chat. Un avviso come quello mostrato qui sotto ( Questo potrebbe essere sospetto ) farà suonare un campanello d’allarme. L’utente avrà la possibilità di inviare gli ultimi messaggi scambiati a un algoritmo AI per una rapida analisi. In caso di esito positivo, riceverà poi istruzioni per bloccare il contatto e segnalare l’attività.

Le novità fanno parte delle iniziative annunciate da Meta per il mese della cybersecurity. Dall’inizio dell’anno, Meta ha individuato e chiuso 8 milioni di account su Facebook e Instagram riconducibili a veri e propri scam center specializzati nelle truffe online.

Il gruppo suggerisce inoltre di attivare le passkey su Facebook, Messenger e WhatsApp oltre che di effettuare un Controllo della sicurezza per ricevere consigli mirati su come incrementare la protezione dei profili su tutti i servizi gestiti.