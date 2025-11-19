 WhatsApp lancia il multi-account, due numeri su un solo telefono
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WhatsApp lancia il multi-account, due numeri su un solo telefono

Arriva su WhatsApp la funzione multi-account tanto attesa. Gli utenti potranno gestire fino a due numeri su un solo dispositivo iOS.
WhatsApp lancia il multi-account, due numeri su un solo telefono
Informatica App e Software Tecnologia Mobile
Arriva su WhatsApp la funzione multi-account tanto attesa. Gli utenti potranno gestire fino a due numeri su un solo dispositivo iOS.
ChatGPT

Gestire due numeri WhatsApp, uno per il lavoro e uno per uso personale può essere una vera seccatura, tra disconnessioni frequenti, ricorso ad app clonate poco affidabili o l’acquisto di un secondo dispositivo da portare sempre con sé. Finalmente WhatsApp sta testando la gestione multi-account nativa su un solo dispositivo. La notizia arriva dai soliti smanettoni di WABetaInfo, che hanno scovato questa funzionalità inedita nella versione beta iOS 25.34.10.72 su TestFlight.

WhatsApp testa la gestione multi‑account: Due profili, un’app, zero sbattimenti

La funzione si presenta con una nuova sezione chiamata “Lista degli Account” dentro il menu impostazioni, o tramite un pulsante dedicato accanto all’icona del QR code. Si può aggiungere un secondo numero direttamente dall’app. Per ora il limite è di due account.

Passare da un profilo all’altro è semplicissimo. Basta andare nella sezione Lista degli Account, tenere premuto sulla tab Impostazioni per vedere i profili disponibili, oppure fare un doppio tap sulla stessa tab per switchare automaticamente, esattamente come si cambia profilo su Instagram.

Ogni profilo mantiene le sue impostazioni indipendenti. Cronologia delle chat, configurazione dei backup, suoni delle notifiche, impostazioni di download dei media, conversazioni silenziate, tutto resta separato come due universi paralleli che non s’incontrano mai.

Le notifiche sono state ottimizzate per evitare che ci si perda messaggi importanti, anche quando un messaggio arriva sul profilo inattivo, si riceve comunque la notifica, che dice chiaramente quale account ha ricevuto il messaggio e chi l’ha mandato. La funzione è anche compatibile con App Lock, quindi ogni profilo può avere il suo livello di protezione separato.

Disponibilità

Per ora il test è limitatissimo, solo alcuni beta tester su iOS hanno accesso alla funzione. Ma quando verrà lanciata ufficialmente, sarà una rivoluzione per milioni di persone che gestiscono vita personale e professionale sullo stesso dispositivo.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 19 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TikTok premia se si smette di scrollare (assurdo, vero?)

TikTok premia se si smette di scrollare (assurdo, vero?)
TikTok permette di limitare i contenuti AI

TikTok permette di limitare i contenuti AI
Torna la chat su YouTube pe condividere video e messaggi diretti

Torna la chat su YouTube pe condividere video e messaggi diretti
Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI
TikTok premia se si smette di scrollare (assurdo, vero?)

TikTok premia se si smette di scrollare (assurdo, vero?)
TikTok permette di limitare i contenuti AI

TikTok permette di limitare i contenuti AI
Torna la chat su YouTube pe condividere video e messaggi diretti

Torna la chat su YouTube pe condividere video e messaggi diretti
Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI

Su Word e PowerPoint arriva il testo alternativo generato dall'AI
Tiziana Foglio
Pubblicato il
19 nov 2025
Link copiato negli appunti