WhatsApp lancia il multi-account, due numeri su un solo telefono

Gestire due numeri WhatsApp, uno per il lavoro e uno per uso personale può essere una vera seccatura, tra disconnessioni frequenti, ricorso ad app clonate poco affidabili o l’acquisto di un secondo dispositivo da portare sempre con sé. Finalmente WhatsApp sta testando la gestione multi-account nativa su un solo dispositivo. La notizia arriva dai soliti smanettoni di WABetaInfo, che hanno scovato questa funzionalità inedita nella versione beta iOS 25.34.10.72 su TestFlight.

WhatsApp testa la gestione multi‑account: Due profili, un’app, zero sbattimenti

La funzione si presenta con una nuova sezione chiamata “Lista degli Account” dentro il menu impostazioni, o tramite un pulsante dedicato accanto all’icona del QR code. Si può aggiungere un secondo numero direttamente dall’app. Per ora il limite è di due account.

Passare da un profilo all’altro è semplicissimo. Basta andare nella sezione Lista degli Account, tenere premuto sulla tab Impostazioni per vedere i profili disponibili, oppure fare un doppio tap sulla stessa tab per switchare automaticamente, esattamente come si cambia profilo su Instagram.

Ogni profilo mantiene le sue impostazioni indipendenti. Cronologia delle chat, configurazione dei backup, suoni delle notifiche, impostazioni di download dei media, conversazioni silenziate, tutto resta separato come due universi paralleli che non s’incontrano mai.

Le notifiche sono state ottimizzate per evitare che ci si perda messaggi importanti, anche quando un messaggio arriva sul profilo inattivo, si riceve comunque la notifica, che dice chiaramente quale account ha ricevuto il messaggio e chi l’ha mandato. La funzione è anche compatibile con App Lock, quindi ogni profilo può avere il suo livello di protezione separato.

Disponibilità

Per ora il test è limitatissimo, solo alcuni beta tester su iOS hanno accesso alla funzione. Ma quando verrà lanciata ufficialmente, sarà una rivoluzione per milioni di persone che gestiscono vita personale e professionale sullo stesso dispositivo.