WhatsApp nativa per CarPlay con lista chat e cronologia chiamate

Fino a oggi, WhatsApp su CarPlay significava Siri: notifiche lette ad alta voce, risposte dettate a voce, e nessuna possibilità di vedere la lista delle chat o scegliere a chi scrivere senza usare comandi vocali. L’integrazione funzionava, ma era limitata. Adesso WhatsApp sta testando un’app CarPlay nativa con la propria interfaccia, con lista chat, cronologia chiamate, contatti preferiti. La beta è disponibile su TestFlight per i tester iOS.

Finalmente WhatsApp ha un’app dedicata per CarPlay

L’app ha tre schede. La prima mostra la lista delle chat recenti, le conversazioni degli ultimi 20-25 giorni, con informazioni di base. Se la chat è fissata, silenziata, o ha messaggi non letti (indicati con un punto blu). Si può filtrare per vedere solo le chat non lette.

Un dettaglio importante, non si possono aprire le conversazioni per leggere la cronologia dei messaggi. Ed è una scelta sensata, leggere chat intere mentre si guida non è di certo una buona idea. L’app serve per identificare rapidamente un contatto e inviargli un messaggio o avviare una chiamata, non per leggere conversazioni.

Se il contatto che si cerca non è nella lista recente, il pulsante “Nuovo messaggio” in cima permette di scrivere a chiunque nella rubrica. Selezionando un contatto dalla lista si può anche vedere il suo profilo, nome, foto, pulsanti per messaggio e chiamata.

La seconda scheda mostra la cronologia delle chiamate: in arrivo, in uscita e perse, con nome, foto e data. Si può richiamare direttamente dalla lista. La terza scheda raccoglie i contatti preferiti, quelli selezionati come tali nell’app sul telefono, per un accesso immediato senza scorrere la lista completa. L’app supporta sia la modalità chiara che quella scura.

Disponibilità

L’app è in beta e disponibile solo per i tester iscritti al programma TestFlight di WhatsApp per iOS. Potrebbe contenere bug e funzionalità mancanti. Una volta stabile, sarà rilasciata pubblicamente sull’App Store.